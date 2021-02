LEGO e Universal Music: svelata la piattaforma VIDIYO

Il Gruppo LEGO e Universal Music Group (UMG) hanno rivelato la prima gamma di prodotti LEGO VIDIYO – un’esperienza di gioco innovativa di video making musicale, supportata da una serie di BeatBox, Bandmates, BeatBits e realtà aumentata – progettata per celebrare ed espandere la creatività dei bambini attraverso il gioco e la musica. L’annuncio arriva lo stesso giorno in cui l’etichetta parte di UMG, Astralwerks, ingaggia la prima versione in carne ed ossa di una minifigure LEGO, L.L.A.M.A, per un contratto discografico globale. Il singolo di debutto di L.L.A.M.A, “Shake”, uscirà domani, 19 febbraio, e vede la partecipazione del tre volte vincitore dei GRAMMY NE-YO e dell’artista emergente Carmen DeLeon. “Shake” è disponibile per il pre-save ora in tutte le piattaforme di musica digitali.

Annunciato il mese scorso, LEGO VIDIYO vede il gioco fisico e digitale unirsi, mentre gli effetti speciali “BeatBits” e le minifigure ispirate alla scena musicale si integrano e prendono vita attraverso la realtà aumentata, in una nuova incredibile App, disponibile da ora per il download.

Il mondo LEGO VIDIYO include un’esperienza di prodotto emozionante per tutti i bambini che amano la musica, ed è ispirata da una vasta gamma di generi musicali e musicisti. Ogni prodotto fisico è progettato per essere accostato all’App gratuita VIDIYO, dando ai bambini gli strumenti per dirigere, produrre ed essere protagonista dei propri video musicali.

Il primo lancio del prodotto LEGO VIDIYO consiste nelle BeatBox e nei Bandmates, all’interno dei quali ci sono i BeatBits. I fan scopriranno così sei BeatBox uniche, contenenti ciascuna una minifigure rappresentante un genere musicale, un palco da scansionare, e 16 BeatBits, tra i quali due esclusivi. Le BeatBox hanno una base di costruzione che può essere personalizzata, grazie ad una fantastica selezione di tessere LEGO che rispecchiano lo stile del proprietario.

Tra questi primi set di prodotti VIDIYO, ci sono anche 12 Bandmates: una divertente gamma di minifigure contenute in Mystery Box collezionabili e ispirate alla musica. Ciascuna Mystery Box è dotata di un BeatBit speciale e di due BeatBits casuali. I BeatBits sono un sistema creativo di effetti audiovisivi combinabile all’infinito. Sono stampati, come piccole copertine di album, su tessere 2×2 che rappresentano effetti musicali, passi di danza dei personaggi e oggetti di scena, e prendono vita quando vengono scannerizzati dall’App VIDIYO. I BeatBits, come gli strumenti, sono suonati LIVE durante la performance, e con i 130 BeatBits che verranno lanciati nel primo anno, c’è sempre una nuova produzione di successo VIDIYO da creare!

In LEGO VIDIYO sono contenute circa 30 canzoni degli impareggiabili artisti internazionali di UMG, con brani in cima alle classifiche e grandi classici, tutte disponibili sull’App fin dal lancio, con l’aggiunta frequente di nuovi brani. Ogni canzone è stata programmata per funzionare in modo intuitivo con tutti i BeatBits, per garantire che tutto si colleghi in armonia, compresi gli effetti speciali musicali che si abbinano al ritmo del brano; così da dare ai bambini un incredibile livello di personalizzazione creativa.

Realizzare una creazione VIDIYO è facile – scarica l’App, scegli la musica, scansiona le minifigure LEGO e i BeatBits e li vedrai prendere vita attraverso la realtà aumentata, potendo scegliere tre diverse dimensioni – Mini (4cm), Medium (1.2m) e Mega (5m) – per creazioni davvero dinamiche. Infine, registra il tuo capolavoro attivando i BeatBits selezionati, per creare una fantastica performance di 60 secondi, che può essere salvata localmente in-App, per mostrarla ai tuoi amici e familiari, o tagliata e condivisa su un social feed completamente controllato e sicuro per i bambini!

Come parte dell’esperienza dell’App VIDIYO i bambini possono creare le proprie band per le esibizioni – selezionare i vestiti di scena, i nomi delle band e le copertine degli album. Prendendo parte a sfide in-App regolarmente aggiornate e scansionando i prodotti si guadagnano punti, che possono essere utilizzati per sbloccare ulteriori opzioni di personalizzazione come costumi, accessori, coreografie e layout del palco. Mai prima d’ora i fan sono stati in grado di personalizzare le minifigure LEGO con un tale livello di dettaglio. Inoltre, molti degli oltre 1400 elementi sono sbloccabili solo attraverso il tempo di gioco e la partecipazione alle sfide.

William Thorogood, VP e produttore esecutivo di LEGO VIDIYO del Gruppo LEGO, afferma: “Il gioco e la musica sono da sempre due realtà molto coinvolgenti e di grande fascino, e hanno un impatto fondamentale sullo sviluppo dei bambini. Con LEGO VIDIYO possiamo ora fornire uno spazio kid-safe per i bambini, per esprimere la loro creatività nel gioco attraverso la realizzazione di video musicali, sviluppando anche nuove competenze. LEGO VIDIYO è stato provato da oltre 1.500 famiglie in Nord America, Europa e Asia e la risposta che abbiamo visto è stata incredibile, con bambini e genitori entusiasti di poter dare vita alle minifigure LEGO nei loro video musicali unici e creativi. Ora che LEGO VIDIYO è stato lanciato, sono entusiasta di vedere cosa hanno in serbo i giovani creatori di oggi!”.

Joshua Burke, VP, Strategic Marketing & Global Partnerships in Universal Music Group, aggiunge: “È un giorno emozionante per LEGO VIDIYO, che rivela finalmente l’esperienza completa, culminata con il primo contratto discografico per una minifigure LEGO. La musica va di pari passo con la creatività e gioca un ruolo nello sviluppo di un bambino, e tutti questi nuovi prodotti, BeatBits e personaggi, ispireranno i giovani a scoprire musica, artisti e nuovi suoni da tutto il mondo. Mentre espandono le loro abilità creative, tecniche e si divertono, i bambini impareranno, sperimenteranno e si esprimeranno nei loro video musicali personali”.