Levi’s e UNDERCOVER celebrano insieme il 35° anniversario del brand giapponese

Per celebrare il 35esimo anniversario del brand di Jun Takahashi, Levi’s e UNDERCOVER tornano a collaborare, creando una fusione unica tra l’estetica audace e sovversiva di UNDERCOVER e il design senza tempo di Levi’s. UNDERCOVER, conosciuto per la sua eclettica combinazione di streetwear, alta moda e design provocatorio, sfida da sempre i confini dello stile e della cultura. La collezione, infatti, mescola riferimenti d’archivio del brand giapponese con l’inconfondibile DNA di Levi’s, creando un risultato che celebra creatività, innovazione e stile personale.

La seconda collezione Levi’s x UNDERCOVER si distingue per la sua attenzione ai dettagli e l’impegno nell’artigianato. La Pinnacle Type II Trucker Jacket è il cuore della collezione, un capo altamente personalizzabile grazie a zip staccabili sulle maniche, sul colletto e sulle cuciture laterali. Questa giacca permette di mixare e abbinare i componenti per creare un look unico, richiamando il programma “Exchange” di UNDERCOVER della collezione AW1998. Le giacche sono realizzate in denim cimosato indaco e velluto a coste nero, completate da una toppa co-branded in jacron e un’etichetta sul collo “Small Parts”, in omaggio al concetto originale di UNDERCOVER.

Altri capi iconici della collezione includono la Type I Trucker Jacket, in denim bianco e nero da 12 oz, decorata con un motivo a zig zag ricamato sulle maniche e sull’orlo inferiore, che si ispira alle grafiche d’archivio di UNDERCOVER del 2003. La Type III Trucker Jacket, invece, presenta un’opera d’arte ispirata al concetto di yin-yang, con doppio ricamo sul petto raffigurante la “luce” e l’“oscurità”, e un mix di grafiche serigrafate e ricamate sul retro.

La collezione include anche due paia di denim: i 501 jeans e i Baggy jeans, entrambi ispirati alle Trucker Jacket. Il 501 mantiene la sua silhouette classica con un motivo a zig zag ricamato lungo le cuciture laterali e una toppa co-branded abbinata alla Trucker Jacket Type I. Il Baggy Jeans, dalla vestibilità più ampia e rilassata, presenta un mix di serigrafia e ricamo per allinearsi alla Trucker Jacket Type III.

Completa il look una serie di T-shirt in jersey di cotone, disponibili in diverse varianti: una T-shirt a maniche lunghe bianca con motivo a zig zag stampato sul collo e sulle maniche, e due T-shirt a maniche corte, in bianco e nero, che uniscono tecniche grafiche stampate e ricamate.

La campagna pubblicitaria della collezione vede protagonista Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, immortalato dalla figlia Clara Balzary nella sua casa di Malibu. Con il suo stile personale iconico e la sua musica che sa essere al contempo chiara e oscura, Flea incarna perfettamente lo spirito della collezione, fatta di creatività senza filtri e versatilità. La collaborazione tra Levi’s e UNDERCOVER celebra, quindi, l’unione di due mondi che, pur nel rispetto delle rispettive tradizioni, si arricchiscono a vicenda in un mix di qualità, artigianalità e stile.