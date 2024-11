Mario e Luigi Fraternauti alla carica, disponibile solo su Nintendo Switch

Mario e Luigi, i fratelli idraulici più famosi del mondo dei videogiochi, sono pronti a salpare verso una nuova avventura emozionante! Il 7 novembre è il giorno in cui Mario & Luigi: Fraternauti alla carica è stato rilasciato esclusivamente per la famiglia di console Nintendo Switch. Questo nuovo capitolo della serie iconica, nota per i suoi combattimenti a turni e l’umorismo irresistibile, porterà i giocatori in un’avventura marinaresca ricca di intuizioni, personaggi carismatici e, soprattutto, fratellanza.

“Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica è un elettrizzante videogioco di ruolo con combattimenti a turni che vede i suoi due protagonisti impegnati in un’avventura a tinte marinaresche, alla scoperta di un arcipelago frammentato che dovrà essere riconnesso.”

Il gioco si svolge nell’affascinante mondo di Elettria, un luogo ora diviso in isole separate che devono essere riunite dai nostri eroi baffuti. A bordo dell’isola Solcamari, Mario e Luigi dovranno collaborare per affrontare nemici potenti, esplorare regioni uniche e scoprire il mistero dietro la frantumazione di Elettria. Con dialoghi divertenti, meccaniche di gioco coinvolgenti e la possibilità di controllare entrambi i fratelli contemporaneamente, i giocatori saranno trasportati in un’avventura piena di azione e sorprese.

“Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica è disponibile dal 7 novembre su Nintendo Switch, invitando i giocatori a prendere il controllo dei due fratelli e a immergersi in un viaggio marino unico.”

Il ritorno di Mario e Luigi su Nintendo Switch segna un nuovo traguardo per questi iconici personaggi, noti per la loro diversità e unicità che li ha resi amatissimi dai fan di lunga data. Con l’aggiunta di nuove abilità esclusive e mosse speciali di coppia, i due fratelli dovranno dimostrare ancora una volta la forza della loro connessione fraterna mentre affrontano sfide sempre più complesse e avvincenti.

Se sei pronto per un’avventura epica in compagnia dei fratelli idraulici più famosi del mondo dei videogiochi, non perdere l’occasione di giocare a Mario & Luigi: Fraternauti alla carica su Nintendo Switch. Preparati a salpare per un viaggio indimenticabile in alto mare, dove l’amicizia e la collaborazione saranno le chiavi per il successo!