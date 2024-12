Mazda: cinque modelli per i neopatentati

Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada 2024, che punta ad aumentare la sicurezza alla guida attraverso nuovi parametri, Mazda espande la propria offerta di modelli dedicati ai neopatentati. Questa iniziativa mira a rispondere alle esigenze di una categoria di conducenti sempre più attenta alla sicurezza, all’efficienza e alla tecnologia.

La storica attenzione di Mazda verso il segmento dei neopatentati si concretizza con un’offerta ancora più ampia. Oltre alla Mazda2, già disponibile con motorizzazione termica da 75 CV e in versione Mild Hybrid da 90 CV, si aggiunge la nuova Mazda2 Hybrid, una compatta ideale per la guida cittadina e recentemente aggiornata nel 2024 in termini di sicurezza e line-up.

In questo contesto, spiccano le nuove Mazda3 2025 e CX-30 2025, che offrono prestazioni migliorate grazie al motore e-Skyactiv G 2.5L da 140 CV. Questo propulsore garantisce un equilibrio ottimale tra efficienza e prestazioni, rispettando i nuovi limiti di potenza previsti per i neopatentati. Le nuove versioni includono inoltre avanzamenti significativi in termini di connettività e comfort, grazie all’integrazione dell’assistente vocale Alexa e un sistema di navigazione connesso ed evoluto.

La gamma si completa con la Mazda MX-30, disponibile sia in versione 100% elettrica (EV) che nella variante R-EV, dotata di un esclusivo generatore di energia Wankel. Quest’ultima versione rappresenta un’opzione innovativa, perfetta per chi desidera un’auto ecologica ma versatile.

Il Nuovo Codice della Strada introduce importanti novità nella classificazione delle auto guidabili dai neopatentati. In particolare:

La potenza specifica , riferita alla tara, non deve superare 75 kW/t .

, riferita alla tara, non deve superare . Per auto elettriche o plug-in, il limite è fissato a 65 kW/t batteria compresa.

batteria compresa. La potenza massima consentita è di 105 kW, equivalenti a 142 CV.

Questi limiti saranno validi per un periodo di tre anni dalla data di conseguimento della patente di guida, anziché un anno come previsto in precedenza. Inoltre, le nuove normative non sono retroattive e si applicano esclusivamente alle patenti conseguite a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

Grazie a questi nuovi parametri, Mazda offre ai neopatentati una gamma di vetture in grado di soddisfare diverse esigenze e stili di vita.

Il design umanocentrico, caratteristica distintiva di Mazda, garantisce una posizione di guida perfetta, permettendo ai conducenti di sentirsi in sintonia con l’auto sin dal primo momento. Questa sensazione di controllo è fondamentale per la sicurezza, soprattutto per chi ha appena conseguito la patente.

Le auto Mazda, inoltre, sono dotate di tecnologie intuitive e di un telaio progettato per offrire un’erogazione della potenza fluida e prevedibile, trasformando l’auto in una naturale estensione del corpo del conducente. Questa caratteristica facilita il controllo del veicolo anche in condizioni difficili o di emergenza.

Infine, l’impiego di materiali innovativi conferisce alle auto Mazda una leggerezza che migliora ulteriormente la manovrabilità, offrendo un coinvolgimento alla guida unico e adatto anche ai conducenti meno esperti.