Mega Carnevale a Zoomarine: tante iniziative per tutta la famiglia

Per questo Carnevale Zoomarine ha preparato un calendario fitto di iniziative adatto ad un pubblico trasversale. Un tuffo nel colore, l’ispirazione giusta, l’idea geniale ed ecco il travestimento perfetto per partecipare a due super weekend del Carnevale: 3,4, 10, 11 febbraio. Si parte con la spettacolare “Battaglia dei coriandoli”, per poi ammirare Parata dell’Allegria, a cura della compagnia Sasselles Show, con il talento e l’energia di trampolieri, giocolieri e danzatori. Ballerini e acrobati professionisti daranno poi vita a due nuovi show “Voglia di colori” e “La follia del Carnevale”.

Tra una attrazione e l’altra sarà possibile poi seguire le avventure del Teatro dei Burattini con la compagnia Nuovo Teatro dei Burattini ed armarsi di fantasia e manualità per partecipare al super laboratorio delle maschere. Acquistando l’attività, infatti, tutti i bambini, insieme agli educatori educatori potranno dipingere la propria maschera di carnevale e decorarla a piacere per poi portarla a casa come souvenir della giornata.

Ma non è finita. Durante i fine settimana sarà possibile seguire le dimostrazioni con delfini, foche e leoni marini e andare alla scoperta delle abitudini degli uccelli tropicali e gli amici di zampa e salire sulle varie attrazioni aperte per sfide adrenaliniche. Tra le sorprese più attese, In collaborazione con l’Associazione Teatrale Officina Dioniso, il 4 e l’11 Febbraio arriva a “Maschere in Festa”, un evento che riporterà alla memoria del pubblico le maschere tipiche della nostra cultura teatrale, con tutti i loro giochi e caratteri che hanno fatto parte della Commedia dell’Arte e che rappresentano in fondo l’animo umano. Costumi, maschere, musica dal vivo, lo spettacolo teatrale “Le maschere raccontano” e laboratori di mascheratura e pittura facciale animeranno le giornate insieme ai nuovi show di Topo Gigio.

Per chiudere in bellezza l’11 febbraio torna al parco l’idolo dei bambini: Carolina Benvenga, che canterà e ballerà i suoi successi più famosi e intratterrà il pubblico con uno show colorato e divertente. Nel gran finale seguirà il meet&greet in cui Carolina si intratterrà con il pubblico per scattare con lei una foto ricordo (non inclusa nel prezzo del biglietto). Per verificare la disponibilità delle iniziative, eventi ed orari in cartellone si può consultare il sito di Zoomarine. Un Carnevale davvero formato famiglia che consente anche grandi risparmi: il biglietto per i bambini fino a 14 anni compiuti costa soltanto €1. Motivo in più per non perdere questa magiche giornate del divertimento.