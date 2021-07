Mercedes-Benz: entro il 2025 tutte le architetture saranno elettriche

Mercedes-Benz si prepara a diventare completamente elettrica entro la fine del decennio, ove le condizioni di mercato lo consentiranno. Già entro il 2022 la casa disporrà di veicoli elettrici a batteria in tutti i segmenti in cui concorre, mentre dal 2025 tutte le architetture dei nuovi veicoli saranno esclusivamente elettriche.

“La transizione verso i veicoli elettrici sta prendendo velocità, specialmente nel segmento di lusso, a cui appartiene Mercedes-Benz. Il punto di svolta si sta avvicinando e saremo pronti quando i mercati passeranno al solo elettrico entro la fine di questo decennio”, ha dichiarato Ola Källenius, CEO di Daimler AG e Mercedes-Benz AG. “Questo passaggio segna una profonda riallocazione del capitale. Gestendo questa trasformazione accelerata e salvaguardando i nostri obiettivi di redditività, garantiremo il successo duraturo di #MercedesBenz. Grazie alla nostra forza lavoro altamente qualificata e motivata, sono convinto che avremo successo in questa nuova entusiasmante era”.

Per facilitare questo cambiamento, Mercedes-Benz sta svelando un piano completo che include un’accelerazione significativa nella ricerca e sviluppo. In totale, gli investimenti in veicoli elettrici a batteria tra il 2022 e il 2030 ammonteranno a oltre 40 miliardi di euro.

Nel 2025 Mercedes-Benz lancerà tre architetture 100% elettriche: la “MB.EA” coprirà l’intera fascia dei segmenti medio e large, dando vita a un sistema modulare scalabile che farà da spina dorsale al portafoglio di prodotti; la “AMG.EA”, invece, sarà una piattaforma per veicoli elettrici ad alte prestazioni; la “VAN.EA” inaugurerà una nuova era per van elettrici e i veicoli commerciali leggeri.

Mercedes-Benz avrà bisogno di una capacità della batteria di oltre 200 Gigawattora e prevede di creare otto Gigafabbriche per la produzione di celle, insieme ai suoi partner in tutto il mondo. Questo si aggiunge alla già pianificata rete di nove impianti dedicati alla realizzazione di sistemi di batterie. Le batterie di prossima generazione saranno altamente standardizzate e adatte all’uso in oltre il 90% di tutte le auto e van Mercedes-Benz, pur essendo abbastanza flessibili da offrire soluzioni individuali a tutti i clienti. Per quanto riguarda la produzione di celle, il Marchio intende collaborare con nuovi partner europei per sviluppare e produrre in modo efficiente celle e moduli futuri, un passo che garantisce che l’Europa rimanga al centro dell’industria automobilistica anche nell’era elettrica. La produzione di celle darà a Mercedes-Benz l’opportunità di trasformare la sua rete di produzione di propulsori consolidata. Integrando continuamente la tecnologia delle celle della batteria più avanzata in auto e van, Mercedes-Benz mira ad aumentare l’autonomia durante il ciclo di vita di produzione di un modello.