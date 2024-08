Pirelli Elect: dal 2019 oltre 500 omologazioni raggiunte per pneumatici EV

Dal lancio avvenuto nel 2019, Pirelli ha raggiunto un traguardo significativo, ottenendo oltre 500 omologazioni per i suoi pneumatici Elect, progettati specificamente per valorizzare le caratteristiche uniche delle auto elettriche (BEV) e delle ibride plug-in (PHEV). Questo risultato sottolinea la posizione di leadership dell’azienda nel segmento dei veicoli elettrici, con il 70% delle case automobilistiche nei segmenti Premium e Prestige che hanno scelto i pneumatici Pirelli per i loro modelli più avanzati.

“Le auto elettriche presentano caratteristiche molto diverse rispetto alle vetture tradizionali con motore a combustione interna, e richiedono pneumatici progettati su misura”, ha dichiarato Piero Misani, Chief Technical Officer di Pirelli. “Il numero di omologazioni ottenute dai principali costruttori automobilistici è una conferma della validità della nostra strategia: offrire una tecnologia che può essere adattata al veicolo, al tipo di pneumatico scelto e alle diverse stagionalità”. Misani ha inoltre sottolineato l’importanza degli strumenti di sviluppo più moderni, come la virtualizzazione e l’intelligenza artificiale, che permettono di progettare prodotti sempre più in linea con le richieste tecniche e prestazionali delle vetture elettriche.

I pneumatici Pirelli Elect offrono numerosi vantaggi agli automobilisti, in particolare per quanto riguarda l’autonomia delle batterie. Grazie a una resistenza al rotolamento ridotta, questi pneumatici possono aumentare l’autonomia di un veicolo fino a 50 km, consentendo un risparmio sulle ricariche che può raggiungere i 150 euro all’anno. Oltre a questo, i Pirelli Elect garantiscono una maggiore aderenza, fondamentale per gestire l’elevata coppia dei motori elettrici, e una struttura rinforzata per supportare il peso maggiore delle auto elettriche. Queste caratteristiche contribuiscono a ridurre l’usura dei pneumatici fino al 20%. Un ulteriore beneficio è rappresentato dal miglioramento del comfort acustico all’interno dell’abitacolo, con una riduzione del rumore fino al 20%, esaltando così il silenzio naturale delle vetture elettriche.

Lanciata inizialmente sui pneumatici P Zero della prima generazione di Porsche Taycan, la tecnologia Pirelli Elect è ora integrata in un numero sempre maggiore di pneumatici appartenenti alle principali famiglie di prodotto Pirelli. In particolare, la gamma P Zero – preferita dalle case automobilistiche Premium e Prestige per i loro modelli sportivi – rappresenta il segmento con la maggiore adozione della tecnologia Elect, con oltre il 30% delle misure disponibili. Seguono le gamme Scorpion, dedicate ai SUV, e Cinturato, destinate a berline e CUV.

Pirelli sta inoltre ampliando la presenza della tecnologia Elect sui pneumatici invernali e all season, rispettivamente al 22% e al 17%, migliorando ulteriormente la silenziosità e riducendo la resistenza al rotolamento anche su battistrada molto intagliati, garantendo così maggiore versatilità e sicurezza in condizioni di basse temperature.