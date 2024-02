MSC Crociere lancia una stagione estiva da record

MSC Crociere presenta per la stagione estiva 2024 un’ampia selezione di 146 itinerari diversificati, spaziando dal Mediterraneo al Nord Europa, dal Centro America al ritorno nel Sud-Est asiatico, con tutte e 22 le navi della flotta coinvolte in un totale di 1.200 crociere lungo l’anno.

Saranno ben 16 le navi nel Mar Mediterraneo per offrire ai passeggeri italiani la possibilità di imbarcarsi da 14 porti situati in 10 diverse regioni. Questa distribuzione consente a ogni ospite di optare per l’itinerario più comodo in base alla propria residenza. I porti italiani inclusi nelle rotte delle navi MSC Crociere sono: Genova, Napoli, Civitavecchia, Palermo, Bari, Trieste, Messina, Venezia-Marghera, Livorno, Olbia, Ancona, Brindisi, La Spezia e Cagliari.

La regione del Nord Europa conferma il suo successo, con 4 navi che attraverseranno le principali capitali nordiche come Oslo, Stoccolma, Copenhagen e Riga. Un punto culminante sarà la crociera a bordo della nave ammiraglia MSC Euribia tra i suggestivi fiordi norvegesi.

Per gli amanti del calore e delle spiagge dei Caraibi, le navi MSC Seascape, MSC Seashore, MSC Meraviglia e MSC Magnifica partiranno da Miami, Port Canaveral o dalla magica New York, offrendo 28 itinerari diversi con tappe tra cui Ocho Rios, George Town, Cozumel e l’Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’isola privata di MSC Crociere alle Bahamas.

Inoltre, la stagione estiva di MSC Crociere segnerà il ritorno del Sud-Est asiatico, con MSC Bellissima che proporrà un affascinante itinerario attraverso alcune delle principali città dell’area, tra cui Shanghai in Cina, Gangjeong in Corea del Sud e le città giapponesi di Fukuoka e Sasebo.