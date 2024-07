Navee S40 e S60: i monopattini perfetti per ogni spostamento

L’estate è finalmente arrivata, portando con sé il desiderio di esplorare, divertirsi e godersi il sole. Navee, pioniere nel settore della mobilità elettrica, ha lanciato i suoi ultimi modelli di monopattini elettrici, S40 e S60, progettati per offrire una comodità senza pari e rendere ogni spostamento estivo un’avventura indimenticabile.

I modelli NAVEE S40 e S60 si distinguono per il loro design futuristico ispirato al famoso Tesla Cybertruck. Perfetti per una giornata al mare, un’escursione in montagna o un giro in città, questi monopattini combinano stile, comfort e sostenibilità.

Entrambi i modelli sono equipaggiati con il rivoluzionario sistema di sospensione duale ShockMaster, che stabilisce un nuovo standard per il comfort di guida. Questo sistema innovativo offre un assorbimento degli urti senza precedenti, rendendo ogni viaggio incredibilmente fluido e confortevole, sia che si tratti di una passeggiata urbana che di un’escursione avventurosa.

Il NAVEE S60 è il top di gamma, ideale per gli avventurieri che cercano prestazioni estreme e massima potenza. Con un motore da 1000W e una piattaforma ad alta tensione da 48V, affronta inclinazioni fino al 24% e offre un’autonomia massima di 60 km. Le batterie al litio 18650, combinate con il Sistema di Gestione delle Batterie (BMS), garantiscono sicurezza e durata, trasformando ogni viaggio in un’avventura senza limiti.

Il NAVEE S60 è dotato di un sistema di frenata tripla, che include freni E-ABS posteriori e freni a tamburo anteriori e posteriori, per un controllo completo e affidabile. Entrambi i modelli sono provvisti di pneumatici tubeless da 10 pollici, che assicurano un eccellente assorbimento degli urti e una resistenza superiore alle forature, garantendo una guida sicura e senza imprevisti.

I monopattini NAVEE integrano la rete Find My di Apple, facilitando il tracciamento del veicolo e offrendo tranquillità. Il cruscotto con schermo sospeso fornisce un accesso immediato a tutte le informazioni vitali, permettendo di mantenere il controllo e restare informati durante ogni viaggio.

Per le giornate estive all’aria aperta con prestazioni elevate e lunga durata, il NAVEE S60 è la scelta perfetta. Con il suo equilibrio ideale tra potenza e autonomia, è pronto a portarti ovunque desideri. Se la meta è una passeggiata urbana quotidiana, il NAVEE S40, con il suo motore da 700W e una batteria da 36V 7.65Ah, garantirà un viaggio comodo e senza preoccupazioni.

I monopattini elettrici Navee S40 e S60 sono disponibili in Italia con un prezzo consigliato al pubblico di 599 e 799 euro, rispettivamente. Puoi trovarli in tutti i negozi Unieuro e in alcuni punti vendita di Euronics, sia online che offline.