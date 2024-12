Nolan celebra 30 anni di collaborazione con Carlos Checa: un casco speciale in edizione limitata

Il 30° anniversario della straordinaria collaborazione tra Nolan e il pilota spagnolo Carlos Checa viene celebrato con la realizzazione di un casco esclusivo in Edizione Limitata: X-804 RS UC CHECA 30TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION. Questo casco, prodotto in soli 30 esemplari numerati, è un tributo alla passione, alle corse e ai momenti indimenticabili condivisi tra il pilota e il celebre marchio italiano.

Basato sul modello di punta X-804 RS Ultra Carbon, questo casco integra elementi distintivi della carriera sportiva e personale di Checa, abbinati a una visione stilistica moderna firmata dal Centro Stile Nolan. La calotta è realizzata in carbonio e impreziosita dalla speciale verniciatura Liquido, che lascia trasparire l’elegante trama della fibra di carbonio. Il blu, colore dominante, fa da sfondo alla grafica iconica “Mappamondo”, simbolo di Checa sin dal 2010 e utilizzato nella stagione trionfale del Campionato Mondiale SBK 2011. Per questa edizione, il design è stato reinterpretato con un fondo in carbonio blu, un mappamondo stilizzato in bianco perla e linee dell’emisfero in turchese gradiente.

Dettagli esclusivi, come il numero 7 di Checa, la sua firma e i timbri che evocano i viaggi compiuti durante la sua carriera, sono rifiniti in oro. Ogni casco è numerato e porta un tocco personale che lo rende un pezzo unico, ideale sia per i collezionisti sia per gli appassionati di corse.

Oltre alla grafica straordinaria, l’X-804 RS UC CHECA 30TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION viene fornito con una visiera Cosmic Blu, in aggiunta alla versione trasparente di serie. Include inoltre un box esclusivo coordinato ai colori del casco e una borsa in tessuto dedicata, utilizzabile anche come accessorio da viaggio, con la firma ricamata di Carlos Checa. Lo scaldacollo coordinato completa un outfit che celebra l’eccellenza.

Chi acquisterà questo casco esclusivo potrà vivere un’esperienza unica. Nolan offrirà una visita guidata alla sua fabbrica di Brembate di Sopra, dove il casco è stato realizzato con cura artigianale. Inoltre, i clienti parteciperanno a un Meet&Greet virtuale con Carlos Checa, un’opportunità per ascoltare aneddoti e storie di passione legate al mondo delle corse.

L’X-804 RS UC CHECA 30TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION è disponibile per l’acquisto esclusivamente sul sito ufficiale Nolan al prezzo di €1.600,00 (IVA, spedizione e dogana inclusi). I clienti potranno preordinare il proprio casco scegliendo la numerazione desiderata (da 2/30 a 30/30), per poi finalizzare l’acquisto selezionando la taglia. La consegna è garantita entro 60 giorni dall’ordine.

Il casco con numerazione 1/30, invece, sarà messo all’asta benefica tramite Memento Exclusives, e il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Angel Nieto, in collaborazione con l’Aspar Team, per sostenere la Comunità Valenciana, come voluto dallo stesso Carlos Checa.

Con questa edizione limitata, Nolan celebra non solo una collaborazione storica, ma anche l’eredità di un pilota leggendario. L’X-804 RS UC CHECA 30TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION rappresenta molto più di un casco: è un simbolo di passione, design e competizione, pensato per chi condivide questi stessi valori.