Nuova Jaguar XF: elegante, lussuosa, connessa

E’ stata da poco protagonista di un inseguimento mozzafiato tra le vie di Londra per celebrare attesissimo film di James Bond, No Time To Die. La nuova La nuova XF è una vettura dal design decisamente britannico e molto contemporaneo che offre tanta qualità e uno stile molto personale. Noi l’abbiamo provata nella versione 200D R-Dynamic.

Partiamo, come sempre, dall’aspetto estetico. Il model year 2021 ha portato con sé anche un design esterno rinfrescato un nuovo paraurti anteriore con prese d’aria più grandi e posizionate più in basso per una maggiore ampiezza visiva e una griglia frontale più ampia caratterizzata da un disegno della rete con elementi ispirati allo storico logo Jaguar. Le prese d’aria laterali presentano ora l’iconico emblema del Jaguar Leaper, a dimostrazione dell’eccezionale attenzione ai dettagli che caratterizza l’intero veicolo. I nuovissimi fari quadrupli, super sottili e totalmente a LED, con luci diurne DRL (Daytime Running Light) a “Double J”, sono disponibili con tecnologia Pixel LED opzionale. Grazie alla funzionalità Adaptive Driving Beam, che analizza la strada da percorrere e adatta automaticamente la luce abbagliante tenendo conto del traffico in arrivo o dei segnali stradali, il sistema è in grado di creare differenti modelli di fascio luminoso selezionando diversi segmenti di LED, per ottimizzare la visibilità senza distrarre gli altri guidatori.

Il Black Pack della XF in allestimento “R-Dynamic” è stato ulteriormente migliorato grazie alla finitura Gloss Black prevista per le calotte degli specchietti retrovisori esterni e dei sottoporta laterali, che va ad aggiungersi a quella presente nella cornice e negli elementi della griglia, nei bordi dei finestrini laterali, nelle prese d’aria dei parafanghi, nei badge posteriori e, sulla Sportbrake, nelle barre del tetto. Fanno parte della dotazione anche i vetri oscurati. Completano il tutto i cerchi in lega da 19 pollici “Style 5106” con finitura Gloss Black, abbinati alle pinze dei freni in colore rosso.

Gli interni della nuova XF sono stati completamente rinnovati all’insegna di un maggior livello di lusso, raffinatezza, comfort e connettività. Il nuovo design del cockpit è stato reso più audace e dinamico, con una maggiore focalizzazione sul guidatore. Una nuova console centrale sportiva, dal profilo più deciso, si estende fino al cruscotto e incorpora un caricatore wireless opzionale con amplificatore di segnale telefonico.

Protagonista dei rinnovati interni è il nuovo touchscreen HD da 11,4 pollici con schermo ricurvo montato centralmente, che è stato perfettamente integrato in un elegante alloggiamento in lega di magnesio, con il quale è possibile gestire il nuovo sistema di infotainment Pivi Pro. Autentiche finiture, comprese le impiallacciature in legno a poro aperto e l’alluminio, caratterizzano superfici conformate in modo coinvolgente, come l’inserto superiore della portiera e l’ampia copertura a “Pianoforte” che si sviluppa su tutta la larghezza del cruscotto. La retinatura degli speaker incisa a laser e il selettore rotativo metallico del JaguarDrive Control incarnano perfettamente l’attenzione prestata ai dettagli.

Bello il nuovo Drive Selector che presenta una sezione superiore rifinita con cuciture in stile “palla da cricket”, mentre la parte inferiore è realizzata in metallo scolpito con estrema precisione per una maggiore tattilità.

La nuova XF beneficia anche di una serie di tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione, come il Clear Exit Monitor, che avvisa sia gli occupanti anteriori e sia quelli posteriori della presenza di un’auto o di un ciclista in avvicinamento quando si accingono a scendere dal veicolo. Inoltre, durante le varie percorrenze stradali, l’Adaptive Cruise Control mantiene automaticamente la distanza impostata dal veicolo che precede.

La Surround Camera 3D Jaguar di ultima generazione di serie, offre avanzate funzionalità 3D. Utilizza la più recente tecnologia per fornire maggiori dettagli e una serie di possibilità di visualizzazione in tempo reale durante le fasi di manovra del veicolo.

Alla guida su strada, la Jaguar XF con propulsore da 204 CV e tecnologia mild-hybrid, stupisce per le sue doti dinamiche. Il sistema mild hybrid a 48 Volt, oltre a supportare il motore termico in fase di accelerazione, contribuisce a rendere più pronto e reattivo il sistema stop/start, contenendo al tempo stesso i consumi e le emissioni di CO2. Le prestazioni sono soddisfacenti, con l’accelerazione da 0 a 100 km/h chiusa in 7,8 secondi e la velocità massima di 230 km/h. Questi numeri sono gestiti in maniera impeccabile dal cambio automatico a 8 rapporti, che può cambiare “atteggiamento” a seconda della modalità di guida selezionata.

Il listino della Jaguar XF parte da 55.200 euro per la versione Berlina, e da 58.360 euro per la variante Sportbrake.Per la versione in prova, R-Dynamic Black Edition. sono necessari 65.550 euro.