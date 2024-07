ONE PIECE ODYSSEY sbarca su Nintendo Switch

ONE PIECE ODYSSEY è ora disponibile per Nintendo Switch con una Deluxe Edition che include lo scenario aggiuntivo “Reunion of Memories”. Il gioco, già disponibile anche per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, include alcuni personaggi esclusivi realizzati da Eiichiro Oda in persona, l’autore di ONE PIECE.

Una tempesta improvvisa allontana Rufy e la ciurma di Cappello di paglia dalla Rotta maggiore. Dopo aver raggiunto l’isola misteriosa di Waford, l’equipaggio è disperso. Rufy intraprende così una fantastica avventura per ritrovare i suoi amici e abbandonare l’isola.

I giocatori potranno vestire i panni di ogni membro della ciurma di Cappello di paglia sfruttandone le abilità uniche per l’esplorazione o i combattimenti a turni, che avranno anche alcune varianti in stile ONE PIECE, come i sistemi Scramble Area Battle e Dramatic Scene. Il sistema Scramble Area Battle consente di spostarsi attraverso più zone di combattimento con i singoli personaggi per scegliere la propria strategia migliore sfruttando i punti deboli dei nemici. Invece, il sistema Dramatic Scene consente ai giocatori di affrontare delle battaglie dedicate ai momenti più memorabili di ONE PIECE, come quando i membri della ciurma di Cappello di paglia si imbattono in alcuni guai e devono essere salvati, con la possibilità di guadagnare una maggiore esperienza completando tali compiti.

La Deluxe Edition include anche delle tenute aggiuntive per i personaggi, come le tenute da viaggio per la ciurma di Cappello di paglia e la tenuta da viaggio del Re Cecchino. Inoltre, sono disponibili anche le tenute di City of Water in esclusiva per Nintendo Switch