PDP: ecco il nuovo controller e la custodia “Minecraft Realms” per Nintendo Switch

Il mondo del gaming su Nintendo Switch si arricchisce di nuovi accessori dedicati ai fan di Minecraft, grazie al lancio del Minecraft Realms Forest Biome Wireless Controller e della Minecraft Realms Forest Battle Travel Case Plus GLOW da parte di PDP.

Il Minecraft Realms Forest Biome Wireless Controller è dotato di una statuetta da collezione di Minecraft e di un design multistrato, offrendo una portata wireless di 30 metri, illuminazione a LED e una batteria ricaricabile integrata di 40 ore. Con licenza ufficiale per la console Nintendo Switch, il controller è disponibile al prezzo di 59,99€ su www.PDP.com e presso i rivenditori selezionati.

Per i fan di Minecraft che desiderano trasportare la propria console in giro con stile, la Minecraft Realms Forest Battle Travel Case Plus GLOW è la soluzione perfetta. Con un design multistrato coinvolgente e un’esclusiva finitura fosforescente, la custodia è disponibile al prezzo di €24,99

