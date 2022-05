Pirelli raddoppia le omologazioni per auto elettriche e ibride plug-in

Pirelli ha raddoppiato nel 2021 il totale delle omologazioni di pneumatici su auto elettriche e ibride plug-in. Dal lancio della marcatura Elect nel 2019, i costruttori automobilistici stanno sempre più spesso scegliendo questa tecnologia e hanno consentito a Pirelli di ampliare il portafoglio di omologazioni superando le 250 omologazioni totali su auto green. Un dato che conferma l’accelerazione del mercato verso la mobilità elettrificata ma anche che le case automobilistiche trovano nei Pirelli Elect i pneumatici con le caratteristiche più adatte ai loro veicoli “alla spina”. Come l’Audi A6 Avant e-tron concept, esposta nello stand Pirelli nella fiera “Tire Cologne” in corso in questi giorni, che monta coperture con tecnologia per le auto elettrificate. Premesse che portano Pirelli a stimare di raggiungere già nel 2022, con 3 anni in anticipo, il target di market share sull’alto di gamma EV pari a circa ~1,5 volte quella sui veicoli Premium / Prestige a combustione interna.

ELECT: PIU’ AUTONOMIA DELLA BATTERIA, BASSO RUMORE E ALTE PRESTAZIONI

Per soddisfare le specifiche tecniche richieste dai veicoli elettrici e ibridi plug.in, lo sviluppo dei pneumatici Elect ha tenuto in considerazione le seguenti particolari caratteristiche:

Durata della batteria. La resistenza al rotolamento dei pneumatici dei veicoli elettrici deve essere la più bassa possibile, così da favorire il minor consumo di energia. I pneumatici Pirelli con la tecnologia Elect ottimizzano la durata della batteria grazie alla bassa resistenza al rotolamento. Potente coppia del motore in fase di partenza. Facendo un comparazione con i classici motori a combustione interna, la trasmissione della coppia motore dei veicoli elettrici alle ruote è immediata. Per trasferire questa potenza ai pneumatici senza consumi eccessivi e per gestire al meglio le prestazioni del veicolo, i pneumatici Elect hanno una mescola che favorisce il grip immediato. Il peso delle batterie fa sì che i veicoli elettrici abbiano un particolare distribuzione del peso verticale. Questo comporta un enorme stress sui pneumatici durante la guida e in fase di accelerazione. I pneumatici Elect sono sviluppati per supportare questo peso grazie una combinazione ottimale di materiali, geometrie e corrette deformazioni della struttura favorendo il controllo delle performance del veicolo anche in fase di frenata. I motori di questi veicoli sono silenziosi. I pneumatici Elect favoriscono questo elemento positivo per il comfort di guida, grazie all’ottimizzazione del disegno battistrada e della carcassa, consentendo un basso rumore generato dal rotolamento dei pneumatici così da permettere di muoversi in silenzio.

“Tecnologia e sostenibilità sono i pilastri su cui si basa il lavoro di Ricerca e Sviluppo di Pirelli. Con soluzioni sempre più innovative supportiamo la transizione delle case auto verso veicoli sempre più green con pneumatici adatti alle loro prestazioni. Ma la sostenibilità si ritrova anche nei nostri stessi prodotti, per questo stiamo aumentando le percentuali di materiali rinnovabili e riciclabili nei pneumatici, così da poter favorire un’economia circolare sull’intera vita del prodotto, dalle materie prime al fine vita” ha dichiarato Pierangelo Misani, Senior Vice Presidente R&D e CYBER di Pirelli.

P ZERO, CINTURATO, SCORPION E INVERNALI PER LE AUTO ELETTRICHE

I pneumatici delle famiglie P Zero, Scorpion e Cinturato, estivi, invernali e all season, sviluppati adottando il pacchetto di tecnologie Elect, sono stati scelti dai principali costruttori automobilistici. Come fatto da Porsche per la Taycan, per cui sono stati sviluppati pneumatici P Zero tailor made, compreso il P Zero Winter. O per alcune Audi della gamma e-tron e anche per l’intera famiglia EQ di Mercedes-Benz, gli ingegneri Pirelli hanno dedicato versioni specifiche della famiglia Cinturato e P Zero per le versioni più performanti, a cui si aggiungono gli Scorpion per i nuovi SUV. Così anche per Volvo e BMW; quest’ultima ha scelto i pneumatici Pirelli P Zero per la nuova iX e per la X5 xDrive45e Plug-In Hybrid. Mentre per i SUV elettrici dell’americana Rivian lo sviluppo si è concentrato su diverse soluzioni della gamma Scorpion. Completano il portafoglio di omologazioni, la statunitense Lucid Air, la prima auto a utilizzare i nuovi pneumatici Pirelli P Zero con indice di carico elevato e contraddistinti dalla dicitura “HL” e alcuni modelli delle cinesi Nio e Link & Co, che utilizzano P Zero e Scorpion Elect.