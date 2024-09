Pokémon Sleep: arriva la compatibilità con smartwatch e Spotify

The Pokémon Company International ha annunciato oggi che Pokémon Sleep ha fatto un passo avanti significativo con l’introduzione della compatibilità con gli smartwatch dei principali produttori e la collaborazione con Spotify. Queste due novità promettono di migliorare notevolmente l’esperienza di gioco per milioni di giocatori in tutto il mondo.

Gli Allenatori di Pokémon Sleep ora possono collegare i loro smartwatch all’app per monitorare le sessioni di sonno in modo più dettagliato. Con la collaborazione di dispositivi come Apple Watch, Galaxy Watch, Google Pixel Watch e Fitbit, i giocatori possono utilizzare i dati misurati automaticamente durante il sonno per migliorare le proprie strategie di gioco. L’integrazione con gli smartwatch offre una nuova dimensione al mondo Pokémon, consentendo ai giocatori di esplorare gli stili di sonno dei propri Pokémon in modo più semplice ed efficace.

Inoltre, per celebrare questa nuova compatibilità, sono stati annunciati regali speciali per i nuovi giocatori e quelli di ritorno. Da 10 Pokébiscotti a 1.000 punti sonno, ci sono diverse sorprese in serbo per gli Allenatori attivi su Pokémon Sleep.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco, The Pokémon Company International ha stretto una collaborazione con Spotify per offrire una playlist e un album ufficiale di Pokémon Sleep. L’album presenta 34 brani tratti dal gioco, mentre la playlist contiene una selezione di 20 brani per conciliare il sonno. Secondo il comunicato stampa, tre di questi brani sono in anteprima e verranno implementati in Pokémon Sleep in futuro.

Ogni brano è abbinato a un’immagine che mostra gli stili di sonno di diversi Pokémon, aggiungendo un tocco extra di divertimento e coinvolgimento nel mondo dei Pokémon. I giocatori possono ascoltare l’album su Spotify gratuitamente con un account Spotify personale.

Queste nuove funzionalità promettono di portare l’esperienza di gioco a un livello superiore, offrendo ai giocatori più strumenti per esplorare il mondo dei Pokémon in modo innovativo e coinvolgente. Con regali speciali per i giocatori attivi e un’ampia selezione di brani su Spotify, Pokémon Sleep si conferma un’app imperdibile per gli amanti dei Pokémon e non solo.