Porsche Design presenta la nuova collezione Sport Chrono

Porsche Design “va su di giri” con la nuova Porsche Panamera: per la prima volta lo Sport Chrono Package comprende un esclusivo cronometro realizzato da Porsche Design. Questo permetterà a tutti gli amanti delle performance di tenere sotto controllo il loro record personale in qualsiasi momento. L’orologio esclusivo è caratterizzato da un quadrante in metallo di alta qualità, indici in ceramica e lancette di manifattura. Grazie ad una tecnologia di illuminazione appositamente sviluppata, l’ora viene visualizzata come in un orologio da polso e offre una perfetta leggibilità in condizioni di scarsa illuminazione o addirittura al buio.

Oltre al segnatempo Sport Chrono di Porsche Design per l’auto, l’azienda è lieta di introdurre anche la nuova collezione di orologi da polso Sport Chrono. La nuova linea di prodotti, che include un cronografo e tre “modelli a tre lancette” con la funzione dei piccoli secondi, combina le caratteristiche proprie di un design classico e i materiali e le classiche performance delle auto sportive. Il cronografo automatico è animato dal calibro WERK 01.100, certificato C.O.S.C., mentre le tre varianti Sport Chrono Sub Second incorporano il nuovo movimento in-house realizzato da Porsche Design, il calibro WERK 03.200, certificato anch’esso C.O.S.C.

Come avviene negli strumenti di bordo, il movimento automatico mette in primo piano la visualizzazione dei piccoli secondi a ore sei, evidenziando ancora una volta l’ex-pertise nel campo orologiero di Porsche Design e offrendo ai clienti e agli amici del marchio l’opportunità di indossare al polso l’essenza della loro auto sportiva.