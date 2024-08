Porsche: ecco la 911 Turbo 50 Anni

In occasione del suo 50° anniversario, Porsche ha presentato un modello esclusivo della 911 Turbo, la 911 Turbo 50 Anni. Questa edizione limitata combina prestazioni eccezionali e materiali pregiati con esclusivi dettagli stilistici che richiamano i modelli storici della 911 Turbo. Con soli 1.974 esemplari prodotti, la 911 Turbo 50 Anni si basa sulla potente 911 Turbo S di ultima generazione, omaggiando il debutto della prima 911 Turbo nel 1974.

Questo modello celebrativo unisce il meglio del passato e del presente, prendendo ispirazione dalla rivoluzionaria Porsche 911 Turbo Tipo 930 del 1974. Design unico e prestazioni straordinarie caratterizzano la 911 Turbo 50 Anni, con riferimenti stilistici al modello Porsche 911 RSR Turbo del 1973, colori esclusivi come il Turbonite e dettagli che richiamano gli anni ’70.

Gli interni della vettura non deludono, presentando finiture di alta qualità tra cui il tartan McKenzie che omaggia i primi modelli della Turbo. Accenti in tonalità Turbonite delineano un’atmosfera vintage con un tocco di modernità. Il pacchetto opzionale Heritage Design aggiunge ulteriori elementi estetici di pregio, tra cui il verde Aventurine metallizzato e una grafica decorativa esclusiva.

Dal punto di vista tecnico, la Porsche 911 Turbo 50 Anni è equipaggiata con un motore da 3,7 litri con 650 CV e 800 Nm di coppia, garantendo prestazioni straordinarie. La vettura può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi, raggiungendo i 200 km/h in 8,9 secondi. Dotata di tecnologie all’avanguardia come il cambio PDK a 8 rapporti e la trazione integrale PTM, la 911 Turbo 50 Anni offre un’esperienza di guida eccezionale.

Inoltre, Porsche Design propone un cronografo esclusivo dedicato ai possessori della 911 Turbo 50 Anni, che riprende il design e lo stile della vettura. Con un numero di serie limitato a 1.974 esemplari, questo cronografo è il compagno perfetto per chi ama lo stile e la storia della Porsche Turbo.

La Porsche 911 Turbo 50 Anni è disponibile per l’ordine a partire da 283.096 euro e le consegne inizieranno nell’autunno del 2024. Una vettura che unisce performance eccezionali, design unico e una storia leggendaria, pronta a conquistare gli appassionati di auto sportive di tutto il mondo.