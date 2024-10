Prénatal: moda e comfort per ogni fase della maternità

Prénatal accompagna le mamme con collezioni versatili e raffinate, pensate per ogni fase della maternità, dalla gravidanza al periodo post- parto. Ogni capo è studiato per offrire comfort senza rinunciare a stile e femminilità, adattandosi a ogni momento della giornata, inclusi gli impegni lavorativi.

Con la collezione autunno-inverno, Prénatal propone soluzioni eleganti e funzionali, ideali per vivere con comodità anche le ore in ufficio. Camicie in satin bianco panna o azzurro cielo, abbinate a gilet in maglia, e pantaloni palazzo grigi o neri con pratiche tasche, creano il perfetto equilibrio tra un look casual e professionale. Pantaloni, abiti in maglia elasticizzati e morbidi pullover completano il guardaroba, unendo versatilità e raffinatezza.

Per il tempo libero, Prénatal offre irresistibili completi premaman, come il set nero a costine con maglia crop e maniche voluminose unito alla gonna longuette a vita alta, dalla silhouette a tubino morbida sui fianchi, che garantisce uno stile rilassato e contemporaneo. E poi completi loungewear con felpe dal collo morbido e drappeggiato e maniche ampie, offrono il massimo comfort per attività all’aperto o momenti di relax.

Ogni capo della linea Prénatal è studiato per accompagnare le donne sia durante la gravidanza che nel post-parto, grazie allo studio dei tagli – come nell’abito a stampa floreale bianca su fondo nero, con fusciacca sottoseno che aggiunge un tocco femminile e si adatta all’evoluzione della pancia – e dettagli funzionali, come i tecnicismi che facilitano l’allattamento, integrati in magliette, camicie, fino agli abiti più eleganti. Irresistibile quello in tessuto effetto pelle con maniche a sbuffo dall’allure romantica.

La collezione Prénatal è disponibile in tutti i punti vendita d’Italia e sul sito prenatal