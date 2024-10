Red Bull sarà protagonista a Lucca Comics & Games 2024

Il festival più importante d’Europa dedicato alla cultura pop, Lucca Comics & Games, si appresta a tornare con grandi novità e Red Bull sarà ancora una volta protagonista dell’evento, presentando sorprese e attività dedicate a Monster Hunter Wilds, il nuovo capitolo della serie Capcom.

Red Bull conferma la sua partecipazione al festival Lucca Comics & Games, che si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre nel centro storico di Lucca. Sarà l’Energy Drink esclusivo distribuito presso i punti bar all’aperto della manifestazione, offrendo anche ai visitatori la possibilità di assaggiare la nuova Red Bull Winter gusto iced vanilla berry. Ma le novità non finiscono qui. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, Red Bull proporrà spazi con photo opportunity, la possibilità di truccarsi grazie a una make-up artist professionista, un saluto speciale dal team di sviluppo di Monster Hunter Wilds e gadget dedicati. Inoltre, i fan potranno giocare due missioni del videogioco in anteprima, in vista dell’uscita prevista per il 28 febbraio 2025.

Durante il festival, Red Bull organizzerà iniziative imperdibili. Tra queste, un evento musicale con esibizione di DJ-set retro-game a cura di Fabio Bertolotti, alias Kenobit, sabato 2 novembre presso il Caffè delle Mura. E per gli appassionati di videogiochi, meet & greet con Sara “Kurolily” Stefanizzi, Red Bull player di punta, giovedì 31 ottobre e domenica 3 novembre presso la Casermetta San Regolo.

Lucca Comics & Games 2024 si preannuncia ancora una volta come un evento eccezionale grazie alla presenza e alle iniziative di Red Bull, che conferma il suo impegno nel supportare la cultura pop e i videogiochi. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del fumetto, dei giochi, del cinema e dei videogame.