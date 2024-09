Salomon presenta la nuova collezione autunno/inverno ’24

Salomon ha lanciato la sua ultima collezione autunno/inverno ’24, che promette capi traspiranti e resistenti ispirati al DNA montano, con un approccio ad alte prestazioni. La gamma di abbigliamento da running per la stagione 2024-25 è stata progettata con cura per offrire protezione invernale “corribile” con traspirabilità e comfort dinamico, mantenendo viva l’essenza delle Alpi francesi.

“Creare abbigliamento corribile significa che deve offrire comfort dinamico, e ciò implica comfort in movimento, e non solo in qualsiasi gesto, ma in quello della corsa. Siamo un marchio che ispira persone che vogliono correre all’aperto, che faccia caldo o freddo. E i prodotti da running di Salomon per l’autunno/inverno ’24 sono la prova di questa mentalità progettuale”, ha dichiarato Hugo Debrueres, Head of Product Salomon.

La collezione autunno/inverno ’24 si distingue per la sua visione progressiva che l’azienda ha introdotto nella primavera del 2024. Il team di designer abbigliamento di Salomon presso l’Annecy Design Center (ADC) ha lavorato per garantire che ogni capo offra comfort in movimento e sia adatto sia per le giornate più fredde che per quelle più calde.

I capi proposti sono progettati per gli appassionati di corsa che desiderano un abbigliamento che li accompagni in ogni situazione, indipendentemente dal clima. La collezione autunno/inverno ’24 di Salomon punta a offrire protezione invernale “corribile” con traspirabilità e comfort dinamico, mantenendo sempre al centro delle attenzioni il benessere e le necessità degli sportivi.

Per chi è alla ricerca di capi ad alte prestazioni che rispecchino lo stile di vita attivo e dinamico delle Alpi francesi, la nuova gamma di abbigliamento da running di Salomon per la stagione autunno/inverno ’24-25 potrebbe essere la scelta ideale. Con materiali di qualità e un design innovativo, Salomon si conferma ancora una volta come un punto di riferimento nel mondo dello sport e dell’abbigliamento tecnico.