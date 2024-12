SENNA: disponibile su Netflix la serie sul campione di F1

La miniserie “SENNA”, dedicata al leggendario pilota brasiliano di Formula 1 Ayrton Senna, è ora disponibile in esclusiva su Netflix. La serie, composta da sei emozionanti episodi, offre uno sguardo intimo sulla vita di Senna, mostrando i suoi trionfi, le delusioni, le gioie e i dolori che ha affrontato lungo la sua carriera.

Ayrton Senna è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, e la serie si propone di raccontare la sua storia in modo approfondito, svelando dettagli intimi sulla sua personalità e sulle sue relazioni personali. Dai suoi primi passi nelle corse automobilistiche, al trasferimento in Inghilterra per competere nella Formula Ford, fino al tragico incidente durante il Gran Premio di San Marino a Imola, la serie segue il percorso straordinario di questo indimenticabile campione.

Il cast di “SENNA” include attori del calibro di Alice Wegmann nel ruolo di Lilian, la prima moglie di Ayrton, e Marco Ricca nel ruolo di Milton, suo padre. La serie si avvale della regia di Vicente Amorim e Julia Rezende, mentre i produttori sono Fabiano Gullane e Caio Gullane.

Oltre alle vicende personali di Senna, la serie esplora anche il suo impatto fuori dalla pista, evidenziando il suo coinvolgimento nel rendere il Brasile un posto migliore e la fondazione dell’Ayrton Senna Institute, che si impegna da oltre 28 anni a preparare le nuove generazioni ai vari aspetti della vita moderna.