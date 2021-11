Škoda Enyaq iV: la ricarica veloce ora è di serie su tutta la gamma

ŠKODA ENYAQ iV, il primo SUV 100% elettrico nella gamma del Costruttore boemo, riceve un importante aggiornamento della dotazione standard che rende ancora più semplice la gestione dei lunghi viaggi. Il sistema che permette la ricarica veloce in corrente continua.

Per le quattro varianti di ENYAQ iV a listino, infatti, il sistema di ricarica veloce in corrente continua diventa parte della dotazione di serie. ENYAQ iV 50 con batteria da 52 kWh e potenza di 109 kW accetta ricariche veloci fino 110 kW. ENYAQ iV 60 con batteria da 62 kWh e potenza di 132 kW arriva fino a 120 kW, mentre i più potenti ENYAQ iV 80 e 80x, con batteria da 82 kWh e potenze rispettivamente di 150 kW e trazione posteriore o 195 kW e trazione sui due assi, accettano ricariche veloci fino alla potenza massima di 125 kW.

Il sistema di ricarica veloce consente di ridurre in modo drastico le soste per il rifornimento di energia, con tempi che, prendendo a esempio ENYAQ iV 80, crollano dalle circa 8 ore in corrente alternata a 11 kW ai soli 38 minuti per passare dal 5% all’80% della capacità, se collegati a un impianto a corrente continua da 125 kW.

La stessa dotazione tecnica sarà ovviamente di serie anche a bordo di ENYAQ COUPE iV, la seconda variante della gamma ENYAQ svelata da ŠKODA negli scorsi mesi in veste di prototipo e attesa al lancio nel corso del prossimo anno. ENYAQ COUPE iV sarà proposto nelle varianti iV 60, iV 80 e iV 80x, con un’autonomia massima (non ancora omologata) superiore ai 535 km per la batteria più capiente, grazie al miglior coefficiente aerodinamico del modello, che raggiunge l’eccellente valore di Cd 0,247.

L’architettura digitale dei nuovi veicoli su base MEB permette inoltre di modificare nel tempo svariati parametri della vettura tramite aggiornamenti software, che in alcuni casi avvengono direttamente “over-the-air” sfruttando la connessione nativa dell’auto alla rete Internet, quindi senza alcuna necessità da parte del Cliente di recarsi presso un Dealer. Tra i vari parametri che possono essere implementati, oltre alla funzione di infotainment e ai parametri di funzionamento dei sistemi ADAS, figura anche la capacità di ricarica.