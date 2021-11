SOLTERRA: il primo veicolo 100% elettrico di Subaru fa il suo debutto mondiale

Subaru Corporation ha presentato il nuovo veicolo elettrico a batteria (BEV) SOLTERRA. Nello sviluppo di SOLTERRA, il primo Battery Electric Vehicle del marchio ad essere lanciato a livello globale, Subaru mirava a superare le varie aspettative dei clienti per i BEV realizzando un veicolo pratico che possa essere scelto comodamente e con fiducia, poiché sarà la pietra angolare dei futuri BEV di Subaru. Allo stesso tempo, come SUV della Casa delle Pleiadi, si mirava a renderla un’auto che i clienti attuali possano percepire come una vera Subaru.

Partendo dai nuovi valori che un BEV può offrire e coniugandoli con il valore di “enjoyment and peace of mind” che Subaru ha coltivato per molti anni, SOLTERRA è stato costruito come un autentico SUV ma rispettoso dell’ambiente che offre la stessa tranquillità degli altri modelli a ruote alte della gamma Subaru.

Dal punto di vista del design, la griglia esagonale dalla forma senza soluzione di continuità esprime l’efficienza energetica di un Battery Electric Vehicle. La carrozzeria con l’asse orizzontale che parte dalla calandra e i dinamici parafanghi sporgenti dall’interno manifestano la forza tipica di un SUV.

All’interno, il pannello strumenti basso con i contatori montati in alto, la prima volta per Subaru, è situato sul cruscotto e visibile sopra il volante amplificando la sensazione di spaziosità.

Utilizzando il know-how coltivato con la rinomata Subaru Global Platform, Subaru Corporation e Toyota Motor Company hanno sviluppato insieme la piattaforma dedicata ai BEV: la e-Subaru Global Platform.

La e-Subaru Global Platform consente un’esperienza con una dinamica di guida superiore, che offre un’elevata stabilità e una maneggevolezza per rispondere in modo lineare alle azioni di sterzata del conducente. I pacchi batteria ad alta capacità sono posizionati sotto il pavimento, come di consueto per i BEV, e, utilizzando le batterie come parte della struttura, si ottengono un baricentro basso e un’elevata resistenza e rigidità del corpo.

SOLTERRA adotta un nuovo sistema che aziona le ruote anteriori e posteriori con motori separati. Sfruttando l’esperienza nella tecnologia AWD accumulata in molti anni – tecnologia che controlla con precisione i quattro pneumatici – la risposta agile dei motori elettrici e la distribuzione flessibile della forza motrice tra anteriore e posteriore permette a SOLTERRA di sfruttare appieno la trazione delle quattro ruote e offre un’esperienza di guida che trasmette fiducia e tranquillità.

Come gli altri modelli SUV Subaru, SOLTERRA è dotata del sistema di controllo dell’AWD X-MODE che migliora il senso di sicurezza su strade sconnesse. Aggiungendo la nuova funzione Grip Control, che consente al veicolo di funzionare a velocità costante stabilizzandolo anche su strade sconnesse, la capacità in off-road è ulteriormente migliorata.

Il lancio di SOLTERRA inizierà entro la metà del 2022 in vati mercati tra cui Giappone, Stati Uniti, Canada, Europa e Cina.