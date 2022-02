Subaru lancia SUBARUSAFE8: la garanzia illimitata 8 anni

Subaru Italia ha annunciato il lancio di SUBARUSAFE8, la garanzia illimitata 8 anni per tutti i nuovi clienti del marchio a 6 stelle.

SUBARUSAFE8 nasce sulla base del successo commerciale di SUBARUSAFE5 e dalla volontà di investire su due dei punti di forza del brand, l’affidabilità e la durata nel tempo, che si traducono in massima serenità per i clienti.

Nello specifico queste sono le caratteristiche di SUBARUSAFE8:

8 anni di garanzia estesa;

senza limiti in termini di chilometraggio;

copertura “bumper to bumper”;

legata al numero di telaio (quindi valida anche in caso di passaggio di proprietà).

Alla garanzia di fabbrica di 3 anni o 100.000km si va a sommare un’estensione di ulteriori 5 annualità portando così il numero complessivo di anni coperti da garanzia ad 8. La condizione di chilometraggio illimitato, infine, crea un unicum nel mercato, andando a completare l’offerta di prodotto dal valore indiscutibilmente alto.

“Subaru si posiziona come brand precursore in termini di Customer care, introducendo per primo sul mercato automotive l’estensione di garanzia a 8 anni “bumper to bumper” a chilometraggio illimitato” ha dichiarato Nicola Torregiani, General Manager Sales and After Sales. “Con SUBARUSAFE8 offriamo ai nostri clienti un servizio davvero unico nel panorama automobilistico, che nasce dall’affidabilità delle nostre auto e che ne esalta la durata e il valore residuo nel tempo, caratteristiche queste che ci contraddistinguono e sono spesso determinanti per la scelta in fase di acquisto”.