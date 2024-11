Surkana accende l’inverno con la Fun Capsule FW 24/25

Surkana trasforma la stagione fredda in un’esplosione di colore e vitalità grazie alla sua Fun Capsule FW 24/25, una collezione di maglieria pensata per chi desidera affrontare l’inverno con energia e un pizzico di audacia. La filosofia che guida questa capsule è chiara: positività e divertimento, un invito a vivere ogni giornata invernale con stile e leggerezza.

Il cuore della collezione è la maglieria, reinterpretata attraverso l’inconfondibile stile Surkana. Cardigan, maglie, vestiti e pantaloni cropped sono il palcoscenico di una palette cromatica audace che alterna tinte pop e fluo a nuance più classiche. Questi contrasti creano pattern inediti e accostamenti sorprendenti, capaci di portare luce anche nelle giornate più grigie.

Le linee fluide e moderne della maglieria Surkana esprimono un equilibrio perfetto tra comfort e stile contemporaneo, mescolando elementi classici e innovativi in un mix originale e giocoso.

Per rendere ogni outfit unico, la Fun Capsule include anche una selezione di accessori pensati per il mix&match: cappelli, sciarpe, shopper trapuntate e colli pratici, tutti studiati per aggiungere un tocco di personalità. Con Surkana, l’inverno diventa una tela da dipingere senza regole, lasciando spazio alla creatività e alla sperimentazione.

Surkana invita a rompere la monotonia invernale con una collezione che celebra la gioia e l’espressività. Colori, geometrie e combinazioni audaci diventano il linguaggio per raccontare uno stile di vita positivo e dinamico, perfetto per affrontare la stagione fredda senza rinunciare al divertimento.