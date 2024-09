TOMMY RICHMAN: ecco “Whitney”, il nuovo singolo

Tommy Richman continua a scalare le classifiche e a conquistare il cuore dei fan con il suo inarrestabile viaggio musicale. La sua ascesa ha preso ulteriore slancio con l’uscita del singolo “WHITNEY”, accompagnato da un video minimalista che ne esalta la forza espressiva. Questo brano rappresenta la seconda anticipazione del suo attesissimo album di debutto, COYOTE, la cui uscita è prevista per il 27 settembre tramite ISO Supremacy/PULSE Records.

Il successo di Tommy non si limita solo alle uscite discografiche: l’artista ha anche collezionato una serie di spettacoli dal vivo completamente sold-out nelle città chiave della musica americana, tra cui Washington, New York, Chicago e Los Angeles. Come ciliegina sulla torta di un’estate memorabile, Tommy ha debuttato in televisione con una performance energica di “MILLION DOLLAR BABY” al Jimmy Kimmel Live!, dimostrando la sua presenza scenica e la sua capacità di catturare il pubblico su più fronti.

“WHITNEY” non è solo un altro singolo, ma una vera e propria dichiarazione di intenti che dimostra la versatilità di Tommy Richman. Questo moderno inno pop si muove sapientemente tra R&B, indie e soul, mescolando questi generi con una linea di basso funky dal groove disco. La sua voce, che alterna con destrezza il falsetto a toni più profondi e intensi, trasmette emozioni crude e sincere, con un tappeto di synth e melodie che evocano un’atmosfera intima e personale. Con “WHITNEY”, Tommy ci offre un ulteriore sguardo nel mondo che ha ispirato COYOTE, un progetto che sembra sempre più destinato a lasciare un segno profondo nel panorama musicale contemporaneo.

La strada verso COYOTE è iniziata lo scorso mese con il rilascio di “THOUGHT YOU WERE THE ONE”, una ballad alt-R&B che ha saputo toccare le corde più profonde dell’animo dei suoi ascoltatori. Quest’ultima fatica di Tommy rappresenta un punto di arrivo di un percorso artistico che dura da anni, caratterizzato da un’evoluzione sonora costante e una profondità tematica sempre più marcata.

Dietro COYOTE c’è una storia personale e artistica di grande respiro. Le canzoni che compongono l’album sono nate anni fa, quando Tommy era ancora un giovane sconosciuto, in lotta per farsi strada nell’industria musicale. Nonostante le difficoltà finanziarie e personali, Tommy non ha mai smesso di credere nel suo talento, e oggi COYOTE rappresenta la realizzazione di quel sogno. Registrato in un’area desertica all’inizio del 2024, l’album è intriso dell’atmosfera di quei luoghi vasti e selvaggi, e prende forma come un seguito tematico dell’EP ALLIGATOR del 2022. Tommy ha descritto COYOTE come una vera e propria opera d’arte, il culmine di anni di duro lavoro e dedizione, e l’inizio di una nuova fase della sua carriera.