Torino City Marathon: manca poco alla 42 km dei record targata Jeep

Manca meno di un mese alla Torino City Marathon, la 42 chilometri del capoluogo subalpino che si correrà domenica 1° dicembre. Quando si tratta di esplorare nuove strade e di spostare in avanti ogni limite, non si può non pensare al brand Jeep, che infatti è Major Sponsor della manifestazione. Il logo del marchio Jeep spiccherà sulla t-shirt tecnica ufficiale della Torino City Marathon, della Torino Half Marathon e della Torino City Run. Una partnership, quella tra il marchio Jeep e Torino City Marathon, che si fonda su un sistema valoriale condiviso fatto di caparbietà, resilienza, spirito volitivo: i SUV Jeep sono famosi in tutto il mondo perché dimostrano da oltre ottant’anni di saper affrontare ogni sfida nella massima sicurezza e garantendo grande divertimento, con lo stesso spirito che anima i podisti.

Quella del 2024 sarà la terza edizione della 42 km del capoluogo piemontese da quando ha acquisito il naming di Torino City Marathon. In questi anni il gruppo organizzatore si è impegnato per garantire ai partecipanti sempre più servizi, ascoltando i loro pareri e collaborando assiduamente con la Città di Torino, la Regione Piemonte e i Comuni della Città Metropolitana interessanti dal percorso. A fotografare perfettamente il risultato di questa attenzione ai dettagli sono i numeri degli iscritti, in costante crescita: 2.500 nel 2022, 3.000 nel 2023 e 4.500, per il momento, nel 2024 sulle distanze di maratona e mezza maratona.

Rilevanti anche i numeri di Jeep sul mercato italiano, dove i primi dieci mesi dell’anno hanno incoronato Jeep Avenger come SUV più venduto del nostro Paese. Avenger è il B-SUV più venduto del mese di ottobre e dei primi dieci mesi dell’anno ed è anche il terzo modello, in assoluto, più venduto in Italia. Non solo: Renegade 4xe è leader tra i B-SUV ibridi plug-in.

Numerose le novità, a cominciare dalla partenza. Torino City Marathon e Torino City Run lasceranno via Pietro Micca, “start” delle scorse edizioni, e torneranno ad animare il sontuoso “salotto” della città, piazza San Carlo lato via Roma. La Torino City Half Marathon prenderà il via da Borgaretto, frazione del comune di Beinasco (TO), e percorrerà gli ultimi 21 chilometri della maratona. I partecipanti raggiungeranno la partenza grazie a un servizio navetta gratuito. Trionfale l’arrivo di tutte e tre le manifestazioni: sarà in piazza Castello, per l’esattezza in piazzetta Reale, con Palazzo Reale a stringere in un abbraccio tutti i finisher. Un traguardo fortemente voluto dagli organizzatori e dai Musei Reali di Torino, che proprio grazie a questa collaborazione vogliono rimarcare il messaggio che sport e cultura non solo possono convivere ma sono due valori irrinunciabili per la nostra società.

Come ormai tradizione, ad arricchire e completare la giornata sarà la Torino City Run, la stracittadina di circa 6 km a sostegno delle cure e della ricerca sul cancro che si svolgono all’Istituto di Candiolo – IRCCS.