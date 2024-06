TRIUMPH BONNEVILLE T120 ELVIS: dedicata al Re del rock

Nasce per celebrare il mito di Elvis e l’affascinante storia delle Bonneville “Memphis Mafia”: Triumph Motorcycles presenta una splendida edizione limitata della Bonneville piu’ iconica, la T120 Elvis Presley.

Assolutamente unica per stile dagli accenti retro’, performance e piacere di guida moderni, arricchita da una colorazione ricca di dettagli, la Bonneville T120 prende numerosi spunti stilistici dalla celebre e performance “Comeback Special” di Elvis del ’68.

L’inconfondibile scritta dorata ELVIS, che rappresenta simbolicamente le luci del set, insieme alla firma di Elvis Presley, è ben visibile sul serbatoio e sui fianchetti laterali, mentre i fan più accaniti troveranno altri affascinanti richiami ad Elvis sulla moto, incluso un discreto logo “Taking Care of Business in a Flash”. Questo era un mantra personale che sintetizzava la sua etica del lavoro e con il tempo divenne il motto di tutti i componenti del gruppo dei “Memphis Mafia”.

Limitate a 925 esemplari in tutto il mondo, le moto sono dotate di uno speciale riser manubrio numerato con la firma di Elvis Presley incisa al laser, e ognuna sarà consegnata insieme a un disco d’oro Sony, in un’esclusiva custodia co-brandizzata da Elvis Presley e Triumph Motorcycles, che racchiude un certificato di autenticità individuale, firmato dal CEO di Triumph Nick Bloor e da Jamie Salter, Fondatore, Presidente e CEO di ABG, Elvis Presley Enterprises.

Il bicilindrico parallelo da 1200 cc offre prestazioni eccellenti grazie in primo luogo alla sua coppia, con in piu’ il suono inconfondibilmente “british” dato dal tipico intervallo di accensione di 270°. Specificamente messo a punto per fornire una coppia elevata dai bassi regimi fino ai medi, il T120 è noto per le sue prestazioni esaltanti. Il motore bicilindrico 1200 eroga 105 Nm di coppia massima a un regime molto basso di 3.500 giri al minuto e la sua potenza raggiunge un picco di 80 CV a 6.550 giri al minuto. Grazie al suo sistema di raffreddamento a liquido progettato con attenzione, il motore supera i requisiti EURO 5.