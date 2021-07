Triumph debutta nel mondo del Cross e dell’Enduro

Triumph Motorcycles è lieta di annunciare che sta lavorando ad una nuova gamma di motociclette, dedicate ai piloti professionisti e amatoriali delle categorie Motocross ed Enduro.

Si tratta di un progetto volto ad inaugurare un capitolo completamente nuovo nella storia del Costruttore britannico, che si avvia a festeggiare quota 120 anni nel corso del 2022: Triumph prevede di entrare nel mondo delle competizioni MX ed Enduro attraverso un nuovo programma factory con l’obiettivo di scalare rapidamente i ranking e dimostrarsi un player competitivo in entrambe le categorie.

A ulteriore dimostrazione del forte commitment nel mondo delle competizioni, Triumph è orgogliosa di poter annunciare che la leggenda mondiale del Motocross Ricky Carmichael e il 5x Campione del Mondo di Enduro Ivàn Cervantes fanno parte del team interno che si sta occupando della progettazione e dello sviluppo delle nuove moto.

Nel corso dei prossimi mesi, Triumph Motorcycles diffonderà ulteriori dettagli in merito alla nuova gamma di motociclette, come ad esempio le tempistiche previste per la presentazione ufficiale ed il lancio commerciale, e comunicherà la tipologia di competizioni MX ed Enduro alle quali prenderà parte in modo ufficiale.

Nick Bloor, CEO Triumph Motorcycles Ltd ha commentato “L’annuncio di oggi celebra l’inizio di un capitolo completamente nuovo per il nostro brand, una sfida emozionante che siamo orgogliosi di poter condividere. Siamo convinti al 100% di poter rappresentare un competitor solido e consistente all’interno di un mondo in cui la competizione è elevatissima, con un grande obiettivo in mente: quello di offrire una nuova gamma di motociclette, altamente performanti ed eccitanti, a nuove generazioni di motociclisti Triumph. ”