Triumph Motorcycles presenta la Speed Twin 1200 e Speed Twin 1200 RS

Triumph Motorcycles ha recentemente svelato due entusiasmanti aggiunte alla sua iconica famiglia Modern Classics: la rinnovata Speed Twin 1200 e la novità assoluta Speed Twin 1200 RS. Entrambi i modelli saranno disponibili presso tutti i concessionari Triumph a partire da gennaio 2025.

La nuova Speed Twin 1200 si distingue per importanti aggiornamenti sulla ciclistica. Grazie alle forcelle e sospensioni posteriori Marzocchi, la maneggevolezza della moto è notevolmente migliorata, offrendo una guida più equilibrata e immediata. A questi aggiornamenti si aggiunge un incremento di 5 CV di potenza massima rispetto al modello precedente, conferendo alla moto un carattere ancor più sportivo e garantendo emozioni di guida uniche. Di serie, la Speed Twin 1200 è equipaggiata con un ABS ottimizzato e un controllo di trazione con funzione cornering, grazie alla piattaforma inerziale installata sulla moto.

Il design della nuova Speed Twin 1200 mantiene un look sportivo e contemporaneo, arricchito da dettagli tipici della famiglia Modern Classics, che esaltano l’eccezionale qualità delle componenti in puro stile Triumph Motorcycles.

La Speed Twin 1200 RS, invece, rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo delle Modern Classics. Questa versione offre uno stile e un’ergonomia più sportivi, con manubrio riposizionato e pedane arretrate. Tra le specifiche di altissimo livello troviamo il Triumph Shift Assist, per la prima volta di serie su una Modern Classics, oltre a forcelle Marzocchi completamente regolabili, sospensioni posteriori Öhlins e pinze freno Brembo Stylema. In primo equipaggiamento, la nuova Speed Twin 1200 RS monta pneumatici Metzeler Racetec RR K3.

Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph Motorcycles, ha dichiarato: “La nuova Speed Twin 1200 RS è ancor più incentrata sull’aspetto sportivo e offre una guida più coinvolgente, con performance entusiasmanti. È stata pensata per i motociclisti che cercano il meglio da una moto in termini di dinamicità, senza rinunciare a un look classico e sportivo. Gli aggiornamenti sulla nuova Speed Twin 1200, invece, rappresentano un’evoluzione significativa per questo modello particolarmente apprezzato, nel quale abbiamo mantenuto sia la maneggevolezza che lo stile classico che lo contraddistinguono, unito a una potenza maggiore e nuove tecnologie che migliorano nettamente l’esperienza di guida”.