Tucano Urbano si schiera contro il gelo

In questi giorni, sono scese dappertutto le temperature, ma non può di certo calare la determinazione a muoversi su due ruote.

Il professionista dell’inverno TUCANO URBANO schiera contro il gelo di fine gennaio una serie di accessori riscaldanti, talmente caldi e funzionali da non temere neppure i giorni della merla in arrivo. Ce n’è uno per ogni (o quasi) parte del corpo. Quando la Copertina non è abbastanza, basta aggiungere lo scaldotto TERMOWARM (49,90€): il pannello scaldagambe elettrico da inserire nella tasca portaoggetti del coprigambe TERMOSCUD. È realizzato in nylon Oxford ad alta tenacità; all’interno, oltre alla resistenza elettrica, è inserita una lamina in alluminio che riflette il calore verso le gambe, mentre il lato inferiore in rete Aero 3D fa in modo che il caldo si possa diffondere uniformemente. Niente più brividi da sella ghiacciata, con COOLWARM (59,90€), coprisella riscaldante a connessione USB. Per resistere a tutte le intemperie è stato realizzato in nylon Oxford ad alta tenacità, con membrana interna 100% impermeabile, mentre all’interno è stato predisposto un cuscinetto in rete Aero 3D così da espandere per bene il calore.

Sia COOLWARM che TERMOWARM possono essere alimentati tramite Power Bank (non in dotazione) oppure dalla presa USB sempre più diffusa sui più moderni scooter e moto. Confortevole sostegno e tepore anche sulla zona lombare grazie alla cintura lombare riscaldante CINTUKAWARM (59,90€). Anch’essa è alimentata tramite Power Bank ed è realizzata in nylon Oxford ad alta tenacità, con il lato interno in rete Aero 3D per propagare il calore. È inoltre dotata di un supporto lombare ergonomico, di inserti semirigidi che si possono rimuovere per variare il livello di sostegno desiderato, e di una regolazione elastica sui fianchi per un minore o maggiore contenimento in base alle proprie esigenze. Anche la chiusura è elastica, con un’ulteriore regolazione in velcro.

A protezione di una delle parti del corpo che più teme il freddo, ecco il nuovissimo NECKWARM (49,90€), scaldacollo in fleece, con sistema riscaldante nella zona cervicale, alimentato tramite Power Bank (non in dotazione). È super pratico grazie al pulsante di accensione On/Off posizionato sul colletto, in modo da essere azionabile anche a giacca indossata ed essere visibile attraverso lo specchietto retrovisore per controllarne lo stato di funzionamento. Tutti i prodotti riscaldanti necessitano di un’alimentazione USB; un Power Bank da almeno 5.000mAh con una potenza in uscita di almeno 2 Ampere offre un’autonomia di riscaldamento di circa 2 ore, ma la durata aumenta se si utilizzano batterie di maggior capacità.