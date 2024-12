Una dodicenne scopre ad Hod Hasharon in Israele un amuleto egizio di 3.500 anni fa

Durante una gita in famiglia nei pressi del sito archeologico di Tel Qana a Hod Hasharon, la dodicenne Dafna Filshteiner ha fatto una scoperta straordinaria: un antico amuleto egizio risalente a 3.500 anni fa raffigurante uno scarabeo. Questa importante scoperta è stata presentata al pubblico presso il Jay and Jeanie Schottenstein National Campus for the Archaeology of Israel.

Dafna Filshteiner racconta di aver trovato l’amuleto mentre cercava aghi di istrice e pietre lisce. Questo pezzo unico è stato identificato come un amuleto egizio del periodo del Nuovo Regno in Egitto. L’amuleto presenta raffigurazioni di due scorpioni posti testa-coda, simbolo della dea egizia Serket, protettrice delle madri in gravidanza, e il simbolo “nefer”, che significa “buono” o “scelto” in egiziano.

L’amuleto è stato esaminato dal dott. Yitzhak Paz, esperto dell’età del Bronzo presso l’Autorità per le Antichità di Israele, che ha confermato la sua autenticità e importanza storica. La sua scoperta è stata un evento emozionante per la giovane Dafna e la sua famiglia, che hanno subito contattato le autorità competenti per consegnare il reperto.

Il sito archeologico di Tel Qana, dove è avvenuta la scoperta dello scarabeo, è di grande rilevanza storica. Gli archeologi dott. Amit Dagan e dott.ssa Ayelet Dayan, che conducono gli scavi a Tel Qana, hanno sottolineato l’importanza di queste scoperte per comprendere l’influenza egizia nella regione in generale e nell’area dello Yarkon in particolare.

Eli Escusido, direttore dell’Autorità per le Antichità di Israele, ha dichiarato: “Dafna ha ricevuto un certificato di apprezzamento dall’Autorità per le Antichità di Israele, e ora lo scarabeo da lei trovato è esposto a Gerusalemme affinché il pubblico possa ammirarlo.”