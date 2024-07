Un’estate di amore con Pandora Moments

PANDORA presenta una collezione estiva che celebra la luce interiore e l’avventura, con pezzi unici e significativi. Tra questi, il Charm Pendente Lucciola che si illumina al buio si distingue per la sua capacità di aggiungere un tocco magico al look. Placcato in Oro 14k, questo charm raffigura una lucciola con il corpo arrotondato realizzato in vetro fosforescente, che di giorno appare bianco e di notte verde opalescente. Il vetro si ricarica quando esposto alla luce del sole o ai raggi UV, mentre un secondo disco pendente reca la scritta “You light up my life” (Tu illumini la mia vita), rendendolo il regalo perfetto per una persona cara o per se stessi, ricordando la luce interiore che risplende sempre. Prezzo: €69,00.

Per un tocco di colore, il Charm Mini Vetro di Murano Foglia d’Oro è un’aggiunta ideale. Con una foglia d’oro 24k visibile attraverso il vetro di Murano trasparente, questo charm presenta un nucleo in Argento Sterling 925 e crea un effetto bicolore unico. Le dimensioni ridotte e la forma leggermente squadrata offrono nuove possibilità di combinazioni di colori e dimensioni nei bracciali. Il logo Pandora inciso sul lato del nucleo aggiunge un ulteriore tocco di eleganza. Prezzo: €25,00.

Infine, il Charm Pendente Mongolfiera è un invito a sognare e a viaggiare. Placcato in Oro 14k e rifinito a mano, il charm presenta corde decorate da microsfere che racchiudono una sfera in vetro di Murano trasparente glitterato, con un anello passante e una base decorati da un pavé scintillante di zirconia cubica incolore. La piccola cesta sotto il pallone è pronta a portarti ovunque desideri. Questo gioiello, simbolo di avventura, può essere indossato per ispirare ogni giorno o regalato a chi è pronto per nuove scoperte. Prezzo: €79,00.