ADIDAS e Arsenal presentano il nuovo kit away 2024/25 ispirato all’Africa

Adidas e Arsenal, in collaborazione con Labrum London, hanno svelato il nuovissimo Kit Away 2024/25 dei Gunners, ispirato all’Africa. Questa innovativa maglia celebra il forte legame del club londinese con la diaspora africana, non solo nella capitale britannica ma anche oltre confine.

Il design del kit, creato in collaborazione con Labrum London, un marchio di moda britannico di origine africana, racchiude una grafica audace e vibrante che trae ispirazione dalle tradizioni del design africano. La base nera è arricchita da un suggestivo motivo a zig-zag bianco che si estende dai lati fino ai pantaloncini, simboleggiando il movimento e il flusso delle persone. Questo disegno su misura è stato realizzato a mano da Labrum London, con l’intento di celebrare le radici africane dell’Arsenal.

Nel design emergono anche piccole macchie nere, rappresentanti le conchiglie di Cowrie, simbolo storico di moneta in alcune regioni dell’Africa. I tradizionali colori panafricani, rosso e verde, compaiono sul colletto, sulle tre strisce adidas lungo le spalle, sul logo adidas e sull’emblema del cannone dell’Arsenal, che danno alla maglia un’identità culturale unica.

I giocatori e i tifosi potranno apprezzare non solo il kit da trasferta, ma anche una capsule collection realizzata da adidas, Arsenal e Labrum London. Questa collezione esclusiva comprende giacche, t-shirt, maglie e pantaloni da ginnastica che riprendono i motivi e i colori del kit, reinterpretandoli in chiave contemporanea e creativa.

Il kit da trasferta, disponibile con la tecnologia HEAT.RDY per i giocatori e AEROREADY per i tifosi, è ora in vendita presso Arsenal Direct, i negozi Arsenal, selezionati punti vendita adidas, sul sito adidas, sul sito LabrumLondon e presso il Labrum London Store.