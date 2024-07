Aprilia Racing: nasce il Trofeo Aprilia RS 457

Settembre e ottobre saranno mesi cruciali per il panorama motociclistico italiano dei giovani talenti, con il debutto del Trofeo Aprilia RS 457. Organizzato da Eventi 2 Ruote, questo trofeo dedicato alle moto equipaggiate con il Kit Racing si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e i giovani piloti desiderosi di mettersi alla prova su una moto performante e accessibile.

Le prime due gare, programmate per l’8 settembre a Cremona e il 6 ottobre a Misano, rappresentano un’anteprima del Trofeo Aprilia RS 457 2025, che offrirà un calendario molto più ampio. La tappa di Cremona si terrà in concomitanza con la Coppa FMI, mentre quella di Misano sarà integrata nella Coppa Italia, garantendo una visibilità eccezionale e un’opportunità unica per i partecipanti di competere su circuiti di alto livello.

L’Aprilia RS 457, presentata a EICMA 2023, ha catturato l’attenzione degli appassionati grazie alle sue straordinarie caratteristiche tecniche. La moto, progettata per offrire un’elevata guidabilità e un grande divertimento, è ulteriormente potenziata dal Kit Racing Trofeo. Questo kit, sviluppato per trasformare la RS 457 in una vera e propria moto da pista, include componenti di altissima qualità, tra cui una centralina elettronica racing, uno scarico sviluppato in collaborazione con SC Project, un filtro aria racing by Sprint Filter, un kit carene Plastic Bike in vetroresina, e una pulsantiera racing by Jet Prime.

L’obiettivo del Trofeo Aprilia RS 457 è chiaro: avvicinare i giovani piloti al mondo delle corse, offrendo loro una moto che unisce tradizione e innovazione, migliorando le performance e contenendo i costi. Grazie al Kit Racing, i piloti potranno sfruttare al massimo il potenziale della RS 457, vivendo l’emozione della pista senza dover affrontare spese proibitive.