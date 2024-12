ASUS lancia il ProArt Display: monitor perfetto per i professionisti della creatività

ASUS ha annunciato l’arrivo sul mercato del nuovo ProArt Display 5K PA27JCV, un monitor progettato per i professionisti della creatività. Dotato di una risoluzione 5K (5120 x 2880) e una densità di pixel di 218 ppi, questo monitor garantisce immagini straordinarie e dettagli nitidissimi, ideali per lavori che richiedono precisione e fedeltà cromatica.

Il PA27JCV è Calman Verified e calibrato in fabbrica per un’accuratezza cromatica Delta E<2, assicurando che i colori visualizzati sullo schermo siano sempre fedeli alla realtà. La copertura del 99% del gamut DCI-P3, 95% Adobe RGB e 100% sRGB lo rende perfetto per fotografi, videomaker e grafici.

Grazie alla tecnologia ASUS Light Sync, il monitor utilizza sensori di retroilluminazione e luce ambientale per garantire immagini luminose e colori precisi, adattandosi automaticamente alle condizioni di illuminazione circostanti. Inoltre, il rivestimento antiriflesso LuxPixel riduce significativamente i riflessi senza compromettere la vivacità dei colori o la nitidezza dei dettagli.

Il pannello HDR 5K con supporto HDR10 e VESA DisplayHDR™ 500 offre un contrasto eccezionale, con bianchi brillanti e neri profondi. Questo permette ai creativi di lavorare su immagini ricche e realistiche, realizzando appieno la loro visione artistica. Inoltre, il monitor offre il 77% di spazio di lavoro in più rispetto a un display 4K da 27 pollici, migliorando la produttività e semplificando la gestione di progetti complessi su più finestre e applicazioni.

Una delle caratteristiche più innovative del PA27JCV è l’Auto KVM integrato, che permette agli utenti di passare rapidamente tra due laptop o PC utilizzando una sola tastiera e un mouse, rendendo il multitasking più semplice che mai.

Le opzioni di connettività includono DisplayPort, HDMI, un hub USB e una porta USB-C® capace di erogare fino a 96 watt di potenza, trasferendo dati in modo ultraveloce e semplificando l’uso di laptop Windows e MacBook. Inoltre, un hub USB 3.2 posizionato lungo la cornice inferiore del monitor offre porte USB Type-A e Type-C per collegare dispositivi e periferiche o ricaricare velocemente dispositivi compatibili.

Progettato per soddisfare le esigenze dei creatori che lavorano su una vasta gamma di dispositivi, dalle tecnologie emergenti come AR e VR ai più comuni laptop e tablet, il PA27JCV è pronto a supportare le innovazioni future dell’industria audio-video.

Disponibile al prezzo consigliato di 799 euro, il ProArt Display 5K PA27JCV rappresenta un investimento ideale per chi cerca un monitor ad alte prestazioni, pronto a offrire una qualità visiva e produttività senza precedenti.