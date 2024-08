Dead Rising Deluxe Remaster arriva in edizione fisica l’8 novembre

Oggi è stato annunciato l’arrivo tanto atteso di Dead Rising Deluxe Remaster in edizione fisica per PlayStation5 e Xbox Series X, disponibile a partire dall’8 novembre 2024 in tutti i negozi di videogiochi del mondo. Questa versione deluxe include numerosi miglioramenti, come una grafica a risoluzione 4K e un frame rate di 60 FPS, grazie al potente RE ENGINE di Capcom.

La remaster di questo classico del 2006 promette un’esperienza più coinvolgente per gli amanti degli zombie, con un’azione mozzafiato, combattimenti spettacolari, una vasta gamma di armi, costumi eccentrici e una trama comica ma avvincente. I giocatori potranno cimentarsi in un sandbox ricco di azione nel centro commerciale Willamette Parkview, salvando i sopravvissuti e utilizzando ogni oggetto a disposizione come arma.

Tra le novità introdotte in questa remaster, vi sono miglioramenti alla qualità della vita, che permettono di completare azioni durante le conversazioni con la ricetrasmittente e le chiamate ininterrotte, nonché la possibilità di utilizzare vari filtri fotografici per scattare foto al gioco, come Bianco e nero, Seppia, Vintage e Pixel Art. Gli sviluppatori hanno anche approfondito alcuni personaggi chiave, come il militaresco Brad Garrison, il nuovo agente del Dipartimento di Sicurezza Nazionale Jessie McCarney e il riservato Russell Barnaby, insieme ad alcuni dei famigerati psicopatici come i Convict, Steven Chapman e Larry Chiang.

La versione digitale di Dead Rising Deluxe Remaster sarà disponibile a partire dal 19 settembre 2024 su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC tramite Steam, con la possibilità di preordinare già da ora. La Digital Deluxe Edition include 17 costumi di Frank West e 17 brani musicali di sottofondo del centro commerciale, per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.