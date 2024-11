“Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”: VALE LP e LIL JOLIE in gara a Sanremo Giovani

A partire dalle 20:00 di mercoledì 27 novembre, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e per la programmazione radiofonica il nuovo brano delle giovani cantautrici VALE LP e LIL JOLIE, intitolato “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore” (Sugar Music – BMG). La canzone segna il debutto del duo a Sanremo Giovani, dove si contenderanno un posto sul prestigioso palco del Teatro Ariston, previsto per febbraio prossimo. Il video del brano è già visibile sulla pagina dedicata di Sanremo Giovani.

La canzone rappresenta una visione poetica e carnale dell’amore, raccontata attraverso la prospettiva di due giovani donne della Generazione Z. “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore” esplora il tema delle relazioni mettendo al centro l’importanza di essere autentici e del rispetto reciproco, con l’intento di superare il tradizionale dualismo uomo/donna e di abbattere i vecchi stereotipi di genere.

Le due cantautrici spiegano che il brano è prima di tutto un invito ad amare in modo libero e senza riserve: “Per prima cosa è un invito ad amare: chi ti pare, come ti pare. Perché è folle non farlo.” Allo stesso tempo, è un incoraggiamento ad amarsi, una riflessione semplice ma potentemente attuale, soprattutto in un contesto sociale in cui la capacità di accettarsi sembra essere una sfida. La canzone affronta temi come il consenso, il coraggio e il peso delle aspettative, mescolando toni romantici e ironici. “Quando diciamo ‘dimmi tu quando sei pronto’, lo facciamo in modo romantico ma anche giocoso, ribaltando i ruoli di genere,” aggiungono, citando con leggerezza versi come “Io lavoro tutto il giorno e tu sopra un divano”.

Dietro questo progetto musicale ci sono otto anni di amicizia sincera, nata tra le stanze di adolescenti della provincia italiana. Da allora, VALE LP e LIL JOLIE hanno condiviso viaggi pieni di sogni, esperimenti musicali e momenti difficili che hanno rafforzato un legame indissolubile. Questa connessione profonda si riflette nel loro lavoro, dove mettono a nudo non solo le esperienze individuali, ma anche la forza del loro rapporto.

“Quando siamo insieme, abbiamo un super potere: affrontare ogni difficoltà e valorizzare ogni conquista,” raccontano le artiste, sottolineando l’importanza di condividere i successi con chi è sempre stato al proprio fianco. Con “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, VALE LP e LIL JOLIE non solo offrono uno spaccato delle loro vite e del loro percorso artistico, ma lanciano un messaggio universale di libertà, autenticità e rispetto. Il palco di Sanremo Giovani sarà solo il primo passo di un’avventura musicale che promette di emozionare e far riflettere.