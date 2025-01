I PATAGARRI inaugurano il 2025 con l’annuncio di due live a Roma e Milano

I Patagarri, reduci dalla loro travolgente performance durante la finale di X Factor 2024 a Napoli, stanno pronti a inaugurare il 2025 con l’annuncio di due imperdibili live che segnano l’inizio della loro collaborazione con OTR Live. La band milanese, con il loro gipsy jazz gioioso e coinvolgente, ha conquistato il pubblico durante il talent show con il loro talento artistico e la reinterpretazione dei brani assegnati dal coach Achille Lauro.

Le due date live, che si terranno il 20 marzo 2025 a Roma presso l’Hacienda e il 25 marzo 2025 a Milano presso l’Alcatraz, saranno anche l’occasione per presentare un nuovo elemento nella band: il basso, suonato da Nicholas Guandalini.

La musica e il messaggio dei Patagarri trasmettono un senso di libertà e di passione per la vita, incoraggiando il pubblico a seguire i propri sogni senza compromessi. Il brano “CARAVAN”, incluso nella ‘X FACTOR MIXTAPE 2024’, rappresenta un invito a prendere il controllo della propria esistenza senza paura di vivere in modo autentico e al di fuori degli schemi convenzionali. La band milanese cerca di mostrare che la vera ricchezza risiede nella passione, nella creatività e nella volontà di vivere appieno. Le prevendite per i live di Roma e Milano sono già disponibili.