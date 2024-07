INTER. DUE STELLE SUL CUORE: il film evento in celebrazione del 20° scudetto

Il Club nerazzurro festeggia il suo 20° Scudetto con un evento straordinario che coinvolgerà i tifosi e gli appassionati di sport. Il teaser trailer di “INTER. DUE STELLE SUL CUORE” è finalmente online, dando un assaggio di ciò che i fan potranno aspettarsi quando il film sarà proiettato nelle sale italiane dal 19 al 25 settembre.

Questo lungometraggio unico condurrà gli spettatori in un viaggio emozionante nel cuore dell’universo nerazzurro, raccontando la conquista della Seconda Stella attraverso immagini inedite, testimonianze esclusive, e momenti dietro le quinte che hanno reso speciale questo traguardo. Il derby decisivo, le celebrazioni dei Campioni d’Italia per le strade di Milano, l’accesso esclusivo agli ambienti simbolo dello Scudetto saranno solo alcune delle esperienze offerte dalla pellicola.

Con la regia di Carlo A. Sigon e la produzione di Filmmaster in collaborazione con Red Joint Film e Inter Media House, “INTER. DUE STELLE SUL CUORE” promette di coinvolgere appieno gli spettatori, facendoli sentire parte integrante della storia nerazzurra. Testimonianze di Mister Inzaghi, degli eroi nerazzurri in campo, del Top Management, di leggende e celebrità del mondo dello spettacolo renderanno il film un’esperienza indimenticabile.

I biglietti per questo imperdibile evento saranno disponibili in prevendita a partire dal 22 agosto, mentre l’elenco delle sale partecipanti sarà consultabile sul sito “interduestellesulcuore”. Un’occasione unica per rivivere le emozioni della conquista del 20° Scudetto insieme alla squadra nerazzurra.