Jaecoo 7 arriva in Italia: il nuovo SUV pronto a conquistare il mercato

A fine agosto, la prima nave container proveniente dalla Cina ha attraccato con la prima fornitura del Jaecoo 7, destinata alle concessionarie italiane. Finalmente, il nuovo SUV firmato OMODA & JAECOO è disponibile presso le 40 concessionarie del nostro Paese e ordinabile con un prezzo di partenza di 33.990 euro.

Presentato per la prima volta ad aprile 2023 al Salone di Shanghai, il Jaecoo 7 ha rapidamente conquistato il cuore degli automobilisti di tutto il mondo, grazie al suo design moderno e personale che reinterpreta in chiave contemporanea l’estetica dei fuoristrada classici. Il veicolo è stato particolarmente apprezzato per i contenuti tecnologici di rilievo che ne fanno una scelta competitiva nei mercati in cui è già in vendita.

Gli interni del Jaecoo 7 sono progettati per offrire un’esperienza di guida confortevole e lussuosa, con materiali di alta qualità che risultano piacevoli al tatto. Il tetto panoramico da 1,1 metri quadrati garantisce una piena immersione nella luce naturale durante il giorno, mentre di notte una combinazione di 64 colori crea un ambiente contemporaneo e coinvolgente.

I sedili, dotati di supporto laterale, offrono numerose regolazioni, tra cui la funzione di memoria, gestione a sei vie e ventilazione, assicurando il massimo comfort in qualsiasi condizione. L’esperienza di guida è arricchita da un sistema audio Sony a otto altoparlanti che garantisce un suono pulito e potente.

Il Jaecoo 7 si distingue anche per la sua meccanica avanzata: è equipaggiato con un motore turbo benzina da 1,6 litri, in grado di erogare 108 kW (147 CV). Questo propulsore fa parte della gamma ACTECO, sviluppata internamente al Gruppo, e prevede anche varianti ibride e a doppia alimentazione. La tecnologia impiegata include la combustione intelligente iHEC e la gestione variabile della lubrificazione, garantendo un’efficienza ottimale.

La trazione integrale intelligente AWD e il cambio automatico a doppia frizione offrono prestazioni eccellenti sia su strada che off-road, rendendo il Jaecoo 7 ideale per ogni tipo di avventura.

Jaecoo 7 si posiziona come un SUV premium, anche grazie alla sua attenzione alla sicurezza. L’80% della struttura portante è realizzata in acciai altoresistenziali, con zone di assorbimento degli urti a deformazione progressiva. In attesa della certificazione Euro NCAP, il veicolo ha già superato numerosi test interni, compresi gli urti frontali a 100 km/h e il ribaltamento a 50 km/h.

Il SUV è equipaggiato con una vasta gamma di dispositivi di sicurezza di serie, tra cui pretensionatori e limitatori di carico per tutti i passeggeri, airbag anteriori, laterali e a tendina, oltre a sistemi ISOFIX per il fissaggio dei seggiolini dei bambini. Non mancano i fari FULL-LED, per una visibilità ottimale in ogni condizione.

La dotazione tecnologica del Jaecoo 7 comprende una suite di 21 dispositivi ADAS, tra cui il controllo della corsia, il cruise control adattivo e la frenata automatica d’emergenza. Questi sistemi sono gestiti da una telecamera multifunzionale anteriore, supportata da tre radar per garantire un’assistenza alla guida di alto livello.

Il Jaecoo 7 è disponibile in due versioni: la Premium a trazione anteriore e la Exclusive a trazione integrale, con prezzi a partire da 33.990 euro. La carrozzeria può essere personalizzata in sei colori, con l’opzione di un tetto nero per una finitura bicolore (+300 euro).

Per agevolare l’acquisto, grazie alla collaborazione con CA Auto Bank, è possibile accedere a un finanziamento in 48 rate da 299 euro, seguite da 48 rate da 359 euro, con un anticipo di 9.080 euro. Al termine dei quattro anni, è possibile riscattare il veicolo al prezzo garantito di 14.494 euro. Inoltre, fino al 30 settembre 2024, è attiva una promozione che include uno sconto di 2.500 euro sul prezzo di listino.

Il Jaecoo 7 promette di essere uno dei SUV più interessanti del 2024, combinando design, tecnologia e prestazioni in un unico pacchetto competitivo e accessibile.