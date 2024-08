JIMMY SAX: da oggi in radio e in digitale “CESAR”

Il talentuoso sassofonista internazionale Jimmy Sax ha appena rilasciato il suo ultimo singolo intitolato “CESAR”, disponibile sia in radio che in digitale a partire da oggi, venerdì 2 agosto. Questo brano anticipa il suo secondo album di inediti, promettendo ai suoi fan un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

Prodotto da Wonder Manage srl e distribuito da Warner Music, “Cesar” è una dolce dedica che Jimmy Sax ha voluto dedicare al suo primogenito. Con una melodia iniziale che ricorda un carillon accompagnato dalla voce di un bambino e dagli effetti corali, il brano prende vita con l’energia e il sound unico del sassofono di Jimmy, che lo trasforma in un ritmo irresistibile che mescola sonorità funky ed electro.

Jimmy Sax, di origine francese, è un artista moderno e ricercato, con un carisma che lo contraddistingue come performer straordinario. Con hit mondiali come “No man no cry” e “Time”, il suo talento lo ha portato a intrattenere folle in tutto il mondo, da St. Tropez a Dubai, da Parigi a Capri. Il suo tour europeo tra il 2022 e il 2023 ha visto la partecipazione di oltre 150.000 persone, confermando il suo incredibile successo internazionale.

Con oltre mezzo miliardo di stream, 1 milione di iscritti su YouTube e 430 milioni di visualizzazioni, Jimmy Sax ha conquistato il cuore di numerosi fan in tutto il mondo. La sua articolata carriera musicale include anche collaborazioni di successo, come il singolo “Ibiza” con JUL, che ha ottenuto il platino in Francia.