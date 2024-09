Le Orme: il ritorno con “La Via della Seta”, un viaggio epico tra oriente e occidente

Le Orme tornano sulla scena musicale con il loro ultimo concept album, “La Via della Seta”, un’opera che celebra l’incontro dei popoli come metafora dell’uomo alla ricerca di distensione culturale e religiosa. In uscita il 27 settembre e disponibile in preorder in vinile e CD, questo lavoro rappresenta un nuovo capitolo nella lunga e illustre carriera della storica band.

Il concept album, presentato per la prima volta nel 2011, rappresenta un punto di svolta per i Le Orme, senza Aldo Tagliapietra. Con la guida di Michi Dei Rossi, la band ha dato vita a un’opera coinvolgente che esplora i temi di Oriente e Occidente, tracciando un parallelo con il leggendario cammino della Via della Seta. I testi di Maurizio Monti, gli arrangiamenti di Michi Dei Rossi e Michele Bon, insieme alla direzione artistica di Guido Bellachioma, rendono questo album un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

La tracklist di “La Via della Seta” promette un viaggio emozionante attraverso brani come “L’alba di Eurasia”, “Il Romanzo di Alessandro”, “Incontro dei Popoli” e molti altri che catturano l’essenza e lo spirito di questo straordinario concept album. L’album è stato presentato con grande successo attraverso una serie di concerti e tour teatrali che hanno entusiasmato il pubblico di tutto il mondo.

Warner Music Italy ha deciso di ripubblicare questo capolavoro per dare nuova vita ai Le Orme e celebrare la loro inestimabile contributo alla storia della musica italiana. Con progetti futuri in cantiere, tra cui la ripubblicazione di altri album iconici come “Felona e Sorona 2016”, i Le Orme dimostrano di essere ancora oggi una forza creativa e innovativa nel panorama musicale internazionale.

“La Via della Seta” è un album che cattura l’essenza di una band leggendaria, pronta a continuare il proprio cammino lungo le strade del rock sinfonico, romantico e progressivo. Con la sua mescolanza di sonorità classiche, testi evocativi e arricchimenti innovativi, questo concept album promette di conquistare il cuore di vecchi e nuovi fan di Le Orme.