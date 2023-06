Mazda MX-30 R-EV: anteprima nazionale al MIMO

Mazda ha presentato in anteprima nazionale la nuova Mazda MX-30 R-EV durante la prima giornata del Milano Monza Motor Show all’Autodromo nazionale di Monza. Questo nuovo modello ibrido plug-in in serie, denominato MX-30 e-Skyactiv R-EV, offre un’esperienza di guida elettrica rivoluzionaria grazie all’innovativo motore rotativo che funge da generatore di energia.

La MX-30 R-EV presenta gli stessi valori di autonomia della versione elettrica MX-30 originale, ma offre nuovi modi di utilizzare l’auto come veicolo elettrico a batteria. Grazie al motore rotativo, questa vettura è in grado di affrontare distanze maggiori senza l’ansia di ricarica, offrendo così una soluzione ideale per coloro che desiderano godersi il piacere di guidare senza compromessi.

Per realizzare la MX-30 e-Skyactiv R-EV, Mazda ha optato per il motore rotativo 8C di nuova concezione, che è stato raggruppato nel vano motore insieme al generatore elettrico e a un potente motore elettrico. Questo compatto powertrain elettrico è abbinato a una batteria agli ioni di litio da 17,8 kWh e a un serbatoio per la benzina da 50 litri, creando così un sistema ibrido plug-in in serie unico nel suo genere.

La vettura dispone di tre modalità di guida per adattarsi alle diverse situazioni: Normale, EV e Ricarica. La modalità Normale offre una guida bilanciata tra il motore elettrico e quello rotativo, garantendo efficienza e prestazioni. La modalità EV consente di sfruttare appieno la potenza dell’unità elettrica, fornendo un’esperienza di guida completamente elettrica. Infine, la modalità Ricarica permette al motore rotativo di generare energia per la ricarica della batteria, estendendo così ulteriormente l’autonomia della vettura.

La presentazione al Milano Monza Motor Show ha visto l’esposizione della versione speciale MX-30 R-EV Edition R. Questa variante esclusiva si distingue per la sua tinta Maroon Rouge Metallic, che richiama il colore del tetto della prima vettura Mazda, la R360 Coupé. Gli accenti di colore sul tetto creano un effetto visivo accattivante, mentre la restante parte della carrozzeria e gli interni sono rifiniti in nero. Elementi di design unici, come l’emblema a forma di rotore cucito sui tappetini e goffrato sui poggiatesta dei sedili, conferiscono a questa versione speciale un tocco di esclusività.

Per celebrare l’anteprima nazionale della MX-30 R-EV e le ultime novità della Casa di Hiroshima, Mazda Italia ha lanciato una promozione speciale chiamata Welcome Bonus. Questa offerta, valida per tutti i contratti sottoscritti dal 14 al 30 giugno 2023, include due tagliandi omaggio con il Servizio di manutenzione programmata Service Plus Essence su tutta la gamma, per gli acquirenti che scelgono la formula finanziaria Mazda Advantage.

La MX-30 e-Skyactiv R-EV è disponibile in tre allestimenti: Prime Line, Exclusive Line e Makoto, con prezzi di listino che vanno dai 38.520 Euro ai 41.770 Euro. Inoltre, sono previste due versioni speciali, Advantage ed Edition R, caratterizzate da dotazioni di serie esclusive, con prezzi rispettivamente di 40.020 Euro e 46.020 Euro.

Le prime unità della Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV arriveranno nelle concessionarie italiane a partire dall’autunno 2023, offrendo così agli appassionati di auto elettriche la possibilità di vivere una nuova era della mobilità sostenibile e di godere di un’esperienza di guida unica nel suo genere.