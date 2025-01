Mercedes-Benz SUV Winter Experience 2025: il parco giochi della GELÄNDEWAGEN

La Mercedes-Benz Classe G si conferma come un’icona indiscussa del settore automobilistico e un punto di riferimento tra i veicoli fuoristrada di lusso. Con l’arrivo dei nuovi modelli, la Classe G dimostra ancora una volta di eccellere in ogni condizione, grazie a prestazioni migliorate, sistemi di trazione elettrificati e una combinazione di comfort, tecnologia e robustezza senza precedenti.

Nata nel 1979, questa leggenda dell’off-road ha saputo evolversi, mantenendo intatto il suo carattere inconfondibile e il suo design iconico. Oggi offre la gamma di motorizzazioni più ampia di sempre, accompagnata da opzioni di personalizzazione praticamente illimitate.

Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG e Chief Technology Officer, sottolinea:

“La nuovissima Classe G alza ancora una volta il livello della vera avventura, in strada e in off-road. Con una gamma di motorizzazioni elettrificate, il nostro pionieristico sistema di infotainment MBUX e ulteriori funzioni per il comfort e l’off-road, è pronta a continuare la sua storia di successo come ‘THE Geländewagen’.”

La Classe G è sinonimo di eccellenza nel mondo dei fuoristrada, grazie alla robusta struttura a telaio portante, ai tre bloccaggi meccanici del differenziale, alla riduzione del cambio LOW RANGE e alla combinazione di assale posteriore rigido e sospensioni anteriori indipendenti. Queste caratteristiche tecniche si traducono in performance straordinarie:

Capacità di affrontare pendenze fino al 100% su superfici idonee.

su superfici idonee. Altezza da terra tra gli assali di 241 mm .

. Profondità massima di guado di 70 cm in acqua e fango.

in acqua e fango. Stabilità su pendenze laterali fino a 35° .

. Angoli di avvicinamento e di allontanamento rispettivamente di 31° e 30°.

Per un’esperienza off-road senza precedenti, il nuovo COCKPIT OFFROAD offre informazioni dettagliate sulla guida in fuoristrada, visibili sia nel display del guidatore che nel sistema di infotainment.

Oltre al nuovo modello ad alte prestazioni di Mercedes-AMG, la gamma della rinnovata Classe G include:

Mercedes-Benz G 450 d , con consumi energetici combinati di 10,0-8,7 l/100 km.

, con consumi energetici combinati di 10,0-8,7 l/100 km. Mercedes-Benz G 500, con consumi energetici combinati di 12,3-10,9 l/100 km.

Tutti i motori sono ora elettrificati, con tecnologia mild hybrid a 48 volt, per un perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e consumi ridotti. A completare la rivoluzione, una versione completamente elettrica della Classe G sarà presto introdotta, confermando il suo impegno per il futuro della mobilità sostenibile.

Nonostante le sue numerose innovazioni, la Classe G rimane fedele al suo stile inconfondibile. Le modifiche estetiche sono limitate ma significative, come la nuova griglia del radiatore con quattro lamelle orizzontali e i paraurti anteriori e posteriori rivisitati. L’aerodinamica è stata ottimizzata grazie a un nuovo rivestimento del montante A e al bordo dello spoiler a filo del tetto, che migliorano anche il comfort acustico.

Gli interni riflettono una perfetta sintesi tra lusso e funzionalità. Il sistema di infotainment MBUX (Mercedes-Benz User Experience) rende la Classe G più digitale che mai, offrendo funzioni avanzate per l’intrattenimento e il comfort. Tra gli optional spiccano il sistema KEYLESS-GO, i portabicchieri a temperatura controllata, l’impianto audio surround Burmester® 3D e il sistema di intrattenimento per i sedili posteriori. La personalizzazione raggiunge nuovi livelli con la gamma MANUFAKTUR, che consente di adattare gli interni e gli esterni secondo le preferenze più esclusive.

La Mercedes-Benz Classe G dimostra che innovazione e tradizione possono convivere armoniosamente. Restando fedele alle sue radici, si proietta nel futuro con motorizzazioni elettrificate, tecnologie avanzate e un comfort di livello superiore. Dopo quasi 45 anni, la Classe G continua a essere “THE Geländewagen”, un’icona del settore pronta a dominare la strada e i percorsi più impervi.