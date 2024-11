Mercedes MMA: il prossimo livello di efficienza diventa realtà

Mercedes-Benz conferma la sua leadership nei sistemi di propulsione, presentando una nuova architettura che ridefinisce il futuro della mobilità. Con l’arrivo della prossima generazione CLA, i clienti potranno scegliere tra due opzioni di propulsione altamente innovative: una versione completamente elettrica e una ibrida, entrambe progettate per garantire massima efficienza.

Al centro di questa rivoluzione c’è la Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA), una piattaforma tecnologica che eredita le innovazioni del progetto VISION EQXX. Il primo modello a sfruttare questa architettura è la nuova CLA completamente elettrica. La piattaforma MMA utilizza un telaio a skateboard, concepito per ottimizzare le prestazioni delle auto elettriche, pur mantenendo la flessibilità necessaria per una gamma diversificata di veicoli.

Mercedes-Benz prevede infatti di introdurre una famiglia di quattro modelli nel segmento entry-level: la CLA berlina a quattro porte, una shooting brake e due SUV.

La straordinaria efficienza energetica della nuova architettura si riflette nell’unità di trazione elettrica di nuova generazione, denominata EDU 2.0. Questa unità integra un motore sincrono a eccitazione permanente (PSM) da 200 kW, sviluppato internamente da Mercedes-Benz e montato sull’asse posteriore per garantire trazione e dinamiche di guida ottimali.

Un inverter al carburo di silicio (SiC), combinato con un controllo altamente integrato, assicura un utilizzo efficiente dell’energia. La compattezza dell’unità contribuisce inoltre a ottimizzare lo spazio interno e il volume del bagagliaio, elementi cruciali per i veicoli moderni.

I modelli 4MATIC, dotati di un motore elettrico aggiuntivo da 80 kW sull’asse anteriore, introducono una nuova Disconnect Unit (DCU), che migliora ulteriormente l’efficienza disattivando il motore anteriore quando non necessario. Questa soluzione riduce le perdite sull’asse anteriore del 90%, aumentando l’autonomia complessiva del veicolo.

Nel caso del Concept CLA, Mercedes-Benz ha raggiunto un risultato impressionante: un’autonomia superiore a 750 chilometri (WLTP) e un consumo energetico di soli 12 kWh/100 km, avvicinandosi al concetto di una “vettura da un litro” nell’era elettrica.

Per la prima volta, Mercedes-Benz introduce un’architettura elettrica a 800 volt, progettata per massimizzare l’efficienza e ridurre significativamente i tempi di ricarica. Con la ricarica rapida in corrente continua, il Concept CLA può aggiungere fino a 300 chilometri di autonomia in soli 10 minuti.

I clienti potranno scegliere tra due diverse chimiche per le batterie, con una versione premium da 85 kWh dotata di anodi arricchiti con ossido di silicio. Questa innovazione garantisce una densità energetica superiore fino al 20% rispetto alle versioni precedenti, riducendo al contempo l’uso di materie prime critiche come il cobalto.

La nuova generazione di veicoli Mercedes-Benz non è solo un’evoluzione tecnologica, ma anche un passo concreto verso la sostenibilità. Con l’integrazione delle innovazioni del progetto VISION EQXX e la progettazione di un sistema modulare all’avanguardia, il marchio della stella a tre punte dimostra ancora una volta la sua capacità di stabilire nuovi standard nella mobilità del futuro.