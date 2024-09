NISMO: 40 anni di passione e prestazioni

Il 17 settembre 2024 segna un traguardo importante per NISMO, la divisione di Nissan dedicata all’ottimizzazione delle prestazioni e agli sport motoristici, che celebra il suo 40° anniversario. Fondata nel 1984 come Nissan Motorsport International Co. Limited, NISMO è da decenni un sinonimo di potenza, tecnologia e passione per la guida, sia in pista che su strada.

Nata originariamente come divisione interna a Omori, Tokyo, NISMO si è trasformata nel simbolo della dedizione di Nissan per il miglioramento delle performance delle sue auto. Dalla sua fondazione, il marchio ha giocato un ruolo centrale nello sviluppo di alcuni dei veicoli più iconici del marchio giapponese, contribuendo al successo di Nissan nei principali eventi motoristici mondiali.

Lo slogan di NISMO, “Dalla pista alla strada”, rappresenta perfettamente la filosofia che guida il marchio: trasferire la tecnologia e le innovazioni sviluppate nelle competizioni automobilistiche nelle vetture di produzione, offrendo agli automobilisti l’esperienza di guida più emozionante e performante possibile.

In occasione delle celebrazioni per il 40° anniversario, Nissan ha allestito una straordinaria esposizione presso la Nissan Global Headquarters Gallery di Yokohama, che sarà aperta al pubblico fino al 15 ottobre 2024. Tra i modelli in mostra ci sono alcune delle vetture stradali e da corsa più rappresentative della storia di NISMO, come la rarissima NISMO 270R e la leggendaria NISMO 400R, oltre a veri e propri miti delle competizioni automobilistiche.

I visitatori potranno ammirare modelli storici come la Nissan R390 GT1, che si è classificata terza alla 24 Ore di Le Mans del 1998, la Nissan R91CP, vincitrice della 24 Ore di Daytona, e la celebre Skyline GT-R Group A, icona del Japan Touring Car Championship (JTCC). Questi veicoli rappresentano l’apice della tecnologia e delle prestazioni di NISMO.

Inoltre, saranno esposti i più recenti modelli della gamma NISMO, tra cui le elettriche Ariya NISMO e AURA NISMO, oltre alla sportiva FAIRLADY Z NISMO, dimostrando come il marchio continui a spingere i confini delle prestazioni automobilistiche nel futuro.

In concomitanza con le celebrazioni per il 40° anniversario, NISMO segna il suo ritorno in Europa, un mercato dove il marchio vanta una presenza trentennale. I clienti europei avranno l’opportunità esclusiva di acquistare il primo modello completamente elettrico di NISMO, la Ariya NISMO, un SUV che unisce eleganza e sportività, simbolo della visione del futuro sostenibile e ad alte prestazioni di Nissan.