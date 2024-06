Opel e Bandwerk lanciano la nuova “collezione TIMELESS ENERGY”

Opel e il marchio tedesco di accessori di alta qualità Bandwerk hanno annunciato che collaboreranno su una serie di cinturini in edizione limitata per orologi Apple.

Ispirandosi all’iconica e lungimirante Opel Manta GSe, i due marchi tedeschi introdurranno inizialmente la “collezione TIMELESS ENERGY”. Come Opel Manta GSe ha gettato un ponte tra l’entusiasmante tradizione Opel e un futuro sostenibile molto desiderabile, gli esclusivi cinturini per gli orologi Apple seguono lo stesso percorso.

Il risultato della collaborazione è un cinturino unico che mescola tecniche tecnologiche all’avanguardia per comporre e assemblare il materiale in un design moderno e audace. La montatura gialla segue lo stesso “linguaggio di design detox” di Opel Manta GSe con una texture funzionale Blitz all’interno del braccialetto anti-traspirazione. Il design è completato da un dettaglio Manta splendidamente scolpito in metallo per fissare il cinturino in posizione.

La “collezione TIMELESS ENERGY” è il primo set di accessori Apple che verrà annunciato quest’anno. Seguiranno altri accessori incentrati sui modelli Opel GSe e sulla concept car Experimental, che offre una chiara visione del futuro del marchio Opel.