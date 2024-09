Opel Movano HYDROGEN: anteprima mondiale all’IAA Transportation 2024

Opel continua la sua evoluzione nel settore dei veicoli commerciali presentando un’innovazione che promette di ridefinire gli standard del trasporto sostenibile. Dopo il lancio del Movano Electric, la casa automobilistica tedesca apre un nuovo capitolo con il debutto mondiale del nuovo Opel Movano HYDROGEN, previsto dal 16 al 22 settembre all’IAA Transportation 2024 di Hannover.

Questo veicolo a celle a combustibile a idrogeno è una dimostrazione concreta di come Opel stia integrando tecnologie all’avanguardia con l’obiettivo di offrire soluzioni di trasporto che combinano prestazioni senza compromessi con una sostenibilità a lungo termine. Il Movano HYDROGEN viaggia a zero emissioni locali per una distanza fino a 500 chilometri (WLTP), con un tempo di rifornimento di meno di cinque minuti, mantenendo la stessa flessibilità e capacità di carico delle altre varianti del Movano.

Il sistema di propulsione del Movano HYDROGEN rappresenta un vero e proprio salto di qualità. La combinazione tra la propulsione a celle a combustibile e la batteria agli ioni di litio da 11 kWh consente al veicolo di operare in modo ottimale in ogni situazione, fornendo una potenza di 110 kW (150 CV) e una coppia massima di 410 Nm. L’energia in frenata viene recuperata e immessa nella batteria, migliorando ulteriormente l’efficienza del sistema.

Il design intelligente del veicolo permette di alloggiare tutta la tecnologia di propulsione e i serbatoi di idrogeno senza compromettere la capacità di carico o la versatilità. Il Movano HYDROGEN può trasportare fino a 1.370 kg di carico e offre un volume utile fino a 17 m³, garantendo la stessa fruibilità quotidiana che ci si aspetta da un veicolo commerciale di questo segmento.

Opel non si ferma qui. Allo stand C70 di Stellantis Pro One nel padiglione 13, saranno presentati anche altri due veicoli elettrici destinati a trasformare il settore della logistica e delle consegne: il nuovo Opel Combo Electric e il quadriciclo Opel Rocks Electric con kit KARGO. Questi veicoli saranno esposti insieme al Movano HYDROGEN, sottolineando la gamma completa di soluzioni di mobilità sostenibile che Opel offre per i professionisti del settore.

L’appuntamento per scoprire queste novità è fissato per lunedì 16 settembre, a partire dalle ore 11:20, durante la conferenza stampa che si terrà nell’ambito della fiera. L’IAA Transportation 2024 si conferma così il palcoscenico ideale per Opel, che continua a spingere i confini dell’innovazione nel campo dei veicoli commerciali, con un occhio sempre rivolto al futuro della mobilità sostenibile.