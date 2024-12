Original Marines porta la magia del Natale con una capsule collection a tema Disney

Ogni anno, il Natale è atteso con grande entusiasmo dai bambini, un periodo speciale fatto di momenti di gioia e spensieratezza vissuti insieme a famiglia e amici. Per rendere ancora più magico questo periodo, Original Marines presenta una nuova Christmas capsule a tema Disney, pensata per i bambini e le bambine di tutte le età, dai 3 mesi ai 14 anni.

I protagonisti assoluti di questa collezione sono Mickey e Minnie Mouse, due dei personaggi più iconici del mondo Disney, che per l’occasione si vestono in una simpatica versione natalizia. I capi della capsule si ispirano ai colori tradizionali delle feste – rosso, bianco e verde – e includono comode maglie e felpe in cotone, perfette per affrontare le fredde giornate invernali.

Dettagli unici come la fantasia tartan e le romantiche grafiche impreziosite da glitter oro e argento donano un tocco di luminosità e stile alla collezione, rendendola ideale sia per le occasioni quotidiane sia per i momenti di festa.

La Christmas capsule di Original Marines è già disponibile sia online che in tutti gli store del brand.